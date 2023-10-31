16 миллионов оттенков дома!

Регулируемое домашнее освещение, позволяющее экономить энергию, повышающее уровень безопасности и обеспечивающее комфорт!

Технология LEDVANCE SMART+ WiFi позволяет настраивать внутреннее освещение дома в соответствии с личными предпочтениями и при этом держать расходы на электроэнергию под контролем. Технология SMART+ WiFi проста в использовании. Где бы вы ни находились, вы сможете в любое время контролировать освещение и настраивать его в соответствии со своими предпочтениями с помощью бесплатного приложения LEDVANCE SMART+ в своем смартфоне или посредством Google Home и Amazon Alexa, которые позволяют контролировать освещение также с помощью голосового управления.

В одно приложение LEDVANCE для смартфона можно будет включить множество разных продуктов LEDVANCE: смарт-розетки, которые будут помогать вам следить за энергопотреблением конкретных электроприборов в режиме реального времени, записывая данные о потреблении ими электроэнергии, смарт-лампочки, которые будут менять свет исходя из ваших пожеланий, и смарт-светильники, которые можно будет настроить в соответствии с вашим распорядком дня, чтобы они меняли свет при отходе ко сну и пробуждении, во время занятий, требующих концентрации внимания, а также во время расслабления и выполнения повседневных дел. Все это будет доступно лишь с помощью Wi-Fi и одного смартфона, даже если вы будете находиться вдали от дома.

Необходимы лишь домашний Wi-Fi и смартфон