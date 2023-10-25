Лига чемпионов: „Манчестер Юнайтед“ набрал первые очки, а „Арсенал“ выиграл у „Севильи“

Лидер группы „А“ мюнхенская „Бавария“, выигравшая два первых матча, обыграла в гостях турецкий „Галатасарай“ со счетом 3:1. В самом начале первого тайма Кингсли Коман вывел „Баварию“ вперёд, а на 30-й минуте Мауро Икарди реализовал пенальти и сравнял счёт. На 73-й минуте нападающий Гарри Кейн вновь вывел „Баварию“ вперёд, а спустя 6 минут Джамал Мусиала установил окончательный счёт в матче.

В параллельном матче этой же группы „Манчестер Юнайтед“ в упорной борьбе обыграл „Копенгаген“ (1:0) и набрал первые очки в нынешнем розыгрыше ЛЧ. На 72-й минуте Гарри Магуайр вывел хозяев вперёд. В самой концовке встречи был назначен пенальти, который не смог реализовать нападающий „Копенгагена“ Джордан Ларссон.

В группе „B“ лондонский „Арсенал“ на выезде обыграл „Севилью“ со счетом 2:1. В конце первого тайма Габриэль Мартинелли вывел гостей вперед. На 53-й минуте Габриэл Жезус удвоил преимущество „Арсенала“. Спустя 6 минут Гудель сократил отставание в счете, но на большее хозяев поля не хватило.

Во Франции „Ланс“ и „ПСВ Эйндховен“ сыграли вничью 1:1.

В группе „С“ испанский грант „Реал Мадрид“ одержал третью победу, обыграв на выезде португальскую „Брагу“ со счетом 2:1. Голы в составе „Реала“ забили Родриго и Джуд Беллингем.

Действующий чемпион Италии „Наполи“ с трудом обыграл немецкий „Унион“ со счетом 1:0 благодаря голу Джакомо Распадори.

В группе „D“ миланский „Интер“, обыграл на выезде „Ред Булл“ Зальцбург со счетом 2:1 благодаря голам Алексиса Санчеса и Хаканв Чалханоглу.

Испанский „Реал Сосьедад“ благодаря голу Браиса Мендеса обыграл лиссабонскую „Бенфику“ со счетом 1:0.

Результаты:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .