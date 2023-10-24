На детского психолога и писателя Петрановскую возбудили дело за „дискредитацию армии РФ“

Как пишет Mash, в июне этого года обращение на женщину подал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

В нем он утверждал, что детский психолог поддерживала Украину еще с 2014 года, осуждала крымский референдум и начало СВО. Также он считает, что Петрановскую спонсируют британские и американские фонды, а значит ей должны присвоить статус иноагента. По результатам проверки Петрановской грозит штраф до 200 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Сейчас полиция устанавливает ее местонахождение, чтобы привлечь к ответственности.

Сама Людмила Петрановская на своей странице в социальной сети Facebook сообщила, что находится в Грузии. „Всем привет, не паникуем. Я в Грузии, завтра семинар с помогающими специалистами. Пока работаю по плану, дальше подумаю“, - написала психолог.

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