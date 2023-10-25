ОБЗОР НОВОСТЕЙ | Воронин готовил убийство заблаговременно. Новый наркотик. Уход за могилами. ИД-карты с ошибкой
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Вот самые читаемые новости прошедшей недели:
Расследование повреждения кабеля связи – читайте ЗДЕСЬ.
Обвиняемый в убийстве 54-летней Ирины планировал преступление заблаговременно – читайте ЗДЕСЬ.
Один из самых богатых людей Эстонии предстанет перед судом из-за кокаина – читайте ЗДЕСЬ.
Новый убийственный коктейль на рынке наркотиков Эстонии – читайте ЗДЕСЬ.
Реабилитация украинских солдат в Эстонии – читайте ЗДЕСЬ.
Как и когда нужно будет платить автомобильный налог – читайте ЗДЕСЬ.
Как россияне ухаживают за могилами родных в Эстонии – читайте ЗДЕСЬ.
Можно ли брать в поезд собаку-помощника – читайте ЗДЕСЬ.
В Эстонии четыре лета подряд выдавались ИД-карты с ошибкой – читайте ЗДЕСЬ.
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