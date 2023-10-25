Новости Эстонии
25.10.2023, 17:15

ОБЗОР НОВОСТЕЙ | Воронин готовил убийство заблаговременно. Новый наркотик. Уход за могилами. ИД-карты с ошибкой

 

Свежий еженедельный обзор новостей в стране и мире за прошедшие дни уже на YouTube канале RusDelfi. Лайки и комментарии приветствуются!

Вот самые читаемые новости прошедшей недели:

  • Расследование повреждения кабеля связи – читайте ЗДЕСЬ.

  • Обвиняемый в убийстве 54-летней Ирины планировал преступление заблаговременно – читайте ЗДЕСЬ.

  • Один из самых богатых людей Эстонии предстанет перед судом из-за кокаина – читайте ЗДЕСЬ.

  • Новый убийственный коктейль на рынке наркотиков Эстонии – читайте ЗДЕСЬ.

  • Реабилитация украинских солдат в Эстонии – читайте ЗДЕСЬ.

  • Как и когда нужно будет платить автомобильный налог – читайте ЗДЕСЬ.

  • Как россияне ухаживают за могилами родных в Эстонии – читайте ЗДЕСЬ.

  • Можно ли брать в поезд собаку-помощника – читайте ЗДЕСЬ.

  • В Эстонии четыре лета подряд выдавались ИД-карты с ошибкой – читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии