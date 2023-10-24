Фанатский сектор. Что заставляет западных левых поддерживать ХАМАС и палестинцев в войне с Израилем
За ХАМАС — от Испании до Греции
„Ситуация насилия и смерти в Израиле и Палестине является плодом оккупации и апартеида. Единственный способ положить конец конфликту — уважать право палестинцев на самоопределение“. С таким заявлением выступила испанская левая партия „Подемос“. Французская крайне консервативная партия La France Insoumise (LFI) поддержала своих левых испанских „товарищей“. Греческий экс-министр финансов Янис Варуфакис назвал сектор Газа „крупнейшей израильской тюрьмой под открытым небом“, а сам Израиль — „государством апартеида“: „Апартеид, практикуется ли он в Южной Америке, Палестине или Израиле, всегда будет способствовать насилию, потому что это жестокая человеконенавистническая система“. Греческие коммунисты выпустили даже специальное заявление, в котором заявили, что палестинцы „имеют право бороться против долгосрочной оккупации“.
Подобные выступления зачастую выглядят не более чем высказывания маргиналов или сторонников террористов ХAМАС, но к ним присоединяются целые европейские институции и муниципалитеты европейских городов. В этом году бельгийский Льеж стал третьим европейским городом, поддержавшим Палестину. Горожане проголосовали за бойкот Израиля, а Бельгийская рабочая партия опубликовала обращение, в котором предложила „временную приостановку всех отношений с Израилем до тех пор, пока израильтяне не положат конец систематическому насилию над народом Палестины“. Бельгийцы не одиноки в своих требованиях. Другими городами, поддержавшими Палестину, стали норвежский Осло и испанская Барселона.
„Это было волнующе, это заряжало энергией“
За океаном ситуация с поддержкой Израиля также неоднозначна. В США сотни людей, призывавших к „освобождению Палестины“, ворвались в здание Конгресса США и требовали заставить Израиль отказаться от военных действий в секторе Газа.
Во время антиизраильской демонстрации в канадском Торонто сторонники ХАМАС поспорили с талибами: „Вы не в Афганистане! Уберите флаг, поставьте палестинский флаг“.
Если политические лидеры Соединённых Штатов полностью на стороне своего многолетнего союзника — Израиля, то левые интеллектуалы зачастую выступают в поддержку террористов. Профессор Корнеллского университета Рассел Рикфорд, доцент кафедры истории в высшей школе Нитки, штат Нью-Йорк, был заснят на видео в тот момент, когда рассказывал студентам о „воодушевлении и получении энергии“ от репортажа о пропалестинских акциях в Америке. В своём видео, ставшим вирусным, профессор сказал, что атаки боевиков из ХАМАС „сместили баланс“ и „разрушили иллюзию непобедимости Израиля“. „Это было волнующе, это заряжало энергией. И если бы этот вызов монополии насилия посредством изменения баланса сил не был воодушевляющим, тогда они не были бы людьми. Я был воодушевлён“, — сказал он в своей речи.
В свою очередь, студенческие группы в Гарварде, Йельском университете, Университете Джорджа Вашингтона, Нью-Йоркском университете и в других местах отказались осудить убийство израильтян. 34 студенческие ассоциации только в Гарварде выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что организации „возлагают полную ответственность за всё разворачивающееся насилие на израильский режим“. Одновременно демократические социалисты Америки организовали в Нью-Йорке пропалестинский митинг, во время которого скандировали: „Сопротивление оправдано, когда люди оккупированы“.
Движение Black Lives Matter также встало на сторону боевиков. Социальные сети движения оказались заполнены антисемитскими теориями, записями в поддержку боевиков с откровенной дезинформацией. В них утверждалось, что во время атаки ХАМАС на Израиль ни одно еврейское поселение не пострадало. В аккаунте движения в Х (бывшем Twitter) было размещено изображение параплана с палестинским флагом. Так темнокожие американцы выразили своё одобрение террористам ХАМАС, убившим сотни израильтян во время музыкального фестиваля.
Миллениалы и антисемитизм
Громкие выступления левых движений в поддержку ХАМАС частично отражают настроения в западном обществе, особенно среди молодёжи. В 2018 году журналисты CNN провели опрос 7000 человек по всей Европе. Они пришли к печальному выводу, что антисемитские стереотипы по-прежнему актуальны на континенте, а память о Холокосте в силу отдалённости во времени начинает исчезать. Среди опрошенных европейцев более четверти считали, что евреи имеют слишком большое влияние в бизнесе, а каждый третий вообще ничего не слышал про Холокост.
Проводившийся с 2011 по 2014 год опрос Gallup среди молодых американцев показал, что в большинстве своём молодые демократы признавали правоту израильтян, а не палестинцев. Разрыв между сторонниками и противниками Израиля составлял 25 пунктов в пользу последнего, когда социологи расспрашивали респондентов об их взглядах на затянувшийся конфликт. К 2023 году ситуация изменилась: количество обвинявших Израиль уже превышало число его защитников на 11%. Итоги четырёхлетнего исследования оказались значительными — сдвиг составил целых 36%.
В свою очередь, результаты опроса, проведённого в прошлом году социологами исследовательской компании Pew, показали, что 56% американцев в возрасте до 30 лет отрицательно относятся к Израилю. Одновременно с ростом этого негативного отношения американские социологи наблюдают рост антисемитских настроений в целом. По данным компании ADL, количество антиеврейских инцидентов достигло в 2022 году самого высокого уровня с начала исследований в этой области социологии в 1979 году. По данным социологов, в 2022 году 85% американцев верили хотя бы в один антиеврейский образ, по сравнению с 61% в 2019 году.
Социологи связывают это с доступной и во многом фейковой информацией в социальных сетях, которые зачастую создаются экстремистскими организациями.
Города в свастиках
Нельзя сказать, что журналисты не осознают угрозу, исходящую в том числе из экстремистских источников информации. Ещё в 2014 году правозащитная организация Amnesty International документально подтвердила, что после прихода к власти в секторе Газа ХАМАС ни разу не проводил выборы. Организация не терпит никакого инакомыслия и прибегает к репрессиям и пыткам в отношении несогласных. Особенно жестокому преследованию подверглись участники фактически разгромленной в секторе ФАТХ — ведущей фракции в Организации освобождения Палестины, выступающей за более миролюбивую политику в отношении Израиля.
Но доклады журналистов никак не влияют ни на демонстрантов в Берлине, раздающих пахлаву прохожим, ни на представителей барселонских ЛГБТ-организаций. Несмотря на то, что в Газе однополые браки являются одним из тяжелейших преступлений — со сроком наказания до 10 лет тюремного заключения.
Несмотря на старания властей западных стран оградить еврейское население от оскорблений и насилия, угроза остаётся. Министр внутренних дел Франции сообщил, что спустя неделю после нападения террористов на Израиль было зафиксировано 100 антисемитских правонарушений, включая граффити со свастиками, пожеланиями смерти евреям и призывами к интифаде против Израиля. Полиция Франции, где проживает наибольшая еврейская диаспора в Европе, отметила рост антисемитских высказываний и прославления терроризма. Аналогичная ситуация, по наблюдениям немецких журналистов, складывается в Германии.
Советские зёрна пропаганды
Для европейских и американских левых нет разницы между ХАМАС и Палестиной. И это несмотря на то, что в самой Газе популярность организации падает. Июльский опрос в секторе показал, что 70% его жителей хотят, чтобы ХАМАС отошёл от управления территорией в пользу Палестинской национальной администрации, управляющей сегодня Западным берегом. А более 60% респондентов хотят, чтобы ХАМАС поддержал прекращение огня с Израилем.
Можно отметить, что демонстрация поддержки ХАМАС происходит на фоне усиления антисемитских настроений в Европе. С 2018 года еврейские общины континента наблюдают рост числа нападений на свои здания, увеличение случаев физического воздействия и травли евреев в социальных сетях. Многие аналитики связывают популярность арабского экстремизма с наследием идеологии СССР. Действительно, в течение десятилетий советская пропаганда представляла идею сионизма — возвращение евреев в Израиль — как колониальный продукт США. Учитывая традиционную нелюбовь левых западных интеллектуалов к Америке, зёрна советской пропаганды упали на благодатную почву.
Оценить рост антиеврейских настроений в западных обществах журнал „Спектр“ попросил аналитиков Сергея Мигдаля и Сергея Шелина.
Сергей Мигдаль, израильский аналитик: „Поддерживают всех объявивших себя врагами Америки“
К сожалению, у левых выработалась идеология поддержки палестинцев, ХАМАС и всяческих врагов Запада и Америки. В разное время они поддерживали Хусейна, Каддафи и даже Путина. Но это новая мутация левых. Раньше они поддерживали рабочих, угнетённых и даже коммунистов, придерживались идей социальной справедливости, различных версий марксизма. Сегодня они поддерживают практически всех объявивших себя врагами Америки. Взять тот же ИГИЛ. Ничего там социально справедливого нет. Забивают камнями, женщин держат в парандже и увольняют со всех работ, обширно применяют смертную казнь — всё то, против чего выступали классические левые. Вовсю поддерживают Путина — крайне правого консерватора фашистского толка. Делают они это только потому, что их враги — Америка и Израиль.
Левые идеи получили новое прочтение в 1960-х годах. Знаменитый 1968 год в Париже, „новые левые“, Фанон и Маркузе, „революция студентов“ и левых интеллектуалов, баррикады в Сорбонне и в университетах Европы и Америки, — для всего этого были объективные причины. В том числе война во Вьетнаме. Ставшие потом известными социал-демократическими политиками Йошка Фишер или Герхард Шрёдер были студентами на баррикадах 1968 года. Во Франции таких тоже полно. Но есть и те, кто мутировал в террористов, особенно в Германии и Италии, — таких как печально известные „Красные бригады“ или греческое движение „9 ноября“, устроившее теракт на американской военной базе. Вместе с палестинскими террористами они нападали на граждан Израиля.
И вот наступил важнейший момент для понимания сегодняшней ситуации — ребята быстро попали в поле зрения и, частично, под контроль КГБ СССР. В эти организации стали вливаться деньги и средства пропаганды. КГБ начал идеологически поддерживать такие пацифистские движения, как Stop the war и им подобные. Левые устраивали всякие марши, блокировали американские военные базы. На эти организации Советским Союзом тратились огромные деньги, Советы их везли буквально мешками. Сейчас всё известно, ведь многие КГБ-шники уехали жить на Запад. Во многом сегодняшние крайне левые восприняли советскую антисионистскую идеологию, пропитанную густым антиамериканизмом. Сегодняшняя их реакция — результат процесса, длящегося более 50 лет. Недаром сегодняшние „леваки“ горой стоят за Путина. Как, например, выгнанный из британского парламента Крис Вильямсон, ныне ведущий политической программы на иранском телеканале Press TV.
Возникшая ситуация непроста для Израиля. Левые движения ему не угрожают, но шума будет много, и трудно предсказать, как некоторые страны выдержат давление. По-настоящему в Газе ещё ничего не началось. Что будет, когда Израиль усилит огневое поражение, чтобы проложить дорогу своим колоннам и сапёрам, которые станут закачивать сжатый кислород в поземные коммуникации террористов и взрывать их? Ведь никто не будет за ними гоняться по этим туннелям длиной в сотни километров. Жертв будет много, будет много демонстраций, беспорядков и антисемитских выходок. И это парадоксальным образом объединяет Израиль, еврейские общины и страны западной цивилизации. У них становятся общая судьба и общие интересы.
Оценить рост антиеврейских настроений в западных обществах журнал „Спектр“ попросил аналитиков Сергея Мигдаля и Сергея Шелина.
Сергей Мигдаль, израильский аналитик: „Поддерживают всех объявивших себя врагами Америки“
К сожалению, у левых выработалась идеология поддержки палестинцев, ХАМАС и всяческих врагов Запада и Америки. В разное время они поддерживали Хусейна, Каддафи и даже Путина. Но это новая мутация левых. Раньше они поддерживали рабочих, угнетённых и даже коммунистов, придерживались идей социальной справедливости, различных версий марксизма. Сегодня они поддерживают практически всех объявивших себя врагами Америки. Взять тот же ИГИЛ. Ничего там социально справедливого нет. Забивают камнями, женщин держат в парандже и увольняют со всех работ, обширно применяют смертную казнь — всё то, против чего выступали классические левые. Вовсю поддерживают Путина — крайне правого консерватора фашистского толка. Делают они это только потому, что их враги — Америка и Израиль.
Левые идеи получили новое прочтение в 1960-х годах. Знаменитый 1968 год в Париже, „новые левые“, Фанон и Маркузе, „революция студентов“ и левых интеллектуалов, баррикады в Сорбонне и в университетах Европы и Америки, — для всего этого были объективные причины. В том числе война во Вьетнаме. Ставшие потом известными социал-демократическими политиками Йошка Фишер или Герхард Шрёдер были студентами на баррикадах 1968 года. Во Франции таких тоже полно. Но есть и те, кто мутировал в террористов, особенно в Германии и Италии, — таких как печально известные „Красные бригады“ или греческое движение „9 ноября“, устроившее теракт на американской военной базе. Вместе с палестинскими террористами они нападали на граждан Израиля.
И вот наступил важнейший момент для понимания сегодняшней ситуации — ребята быстро попали в поле зрения и, частично, под контроль КГБ СССР. В эти организации стали вливаться деньги и средства пропаганды. КГБ начал идеологически поддерживать такие пацифистские движения, как Stop the war и им подобные. Левые устраивали всякие марши, блокировали американские военные базы. На эти организации Советским Союзом тратились огромные деньги, Советы их везли буквально мешками. Сейчас всё известно, ведь многие КГБ-шники уехали жить на Запад. Во многом сегодняшние крайне левые восприняли советскую антисионистскую идеологию, пропитанную густым антиамериканизмом. Сегодняшняя их реакция — результат процесса, длящегося более 50 лет. Недаром сегодняшние „леваки“ горой стоят за Путина. Как, например, выгнанный из британского парламента Крис Вильямсон, ныне ведущий политической программы на иранском телеканале Press TV.
Возникшая ситуация непроста для Израиля. Левые движения ему не угрожают, но шума будет много, и трудно предсказать, как некоторые страны выдержат давление. По-настоящему в Газе ещё ничего не началось. Что будет, когда Израиль усилит огневое поражение, чтобы проложить дорогу своим колоннам и сапёрам, которые станут закачивать сжатый кислород в поземные коммуникации террористов и взрывать их? Ведь никто не будет за ними гоняться по этим туннелям длиной в сотни километров. Жертв будет много, будет много демонстраций, беспорядков и антисемитских выходок. И это парадоксальным образом объединяет Израиль, еврейские общины и страны западной цивилизации. У них становятся общая судьба и общие интересы.
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