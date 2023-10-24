Фанатский сектор. Что заставляет западных левых поддерживать ХАМАС и палестинцев в войне с Израилем

За ХАМАС — от Испании до Греции

„Ситуация насилия и смерти в Израиле и Палестине является плодом оккупации и апартеида. Единственный способ положить конец конфликту — уважать право палестинцев на самоопределение“. С таким заявлением выступила испанская левая партия „Подемос“. Французская крайне консервативная партия La France Insoumise (LFI) поддержала своих левых испанских „товарищей“. Греческий экс-министр финансов Янис Варуфакис назвал сектор Газа „крупнейшей израильской тюрьмой под открытым небом“, а сам Израиль — „государством апартеида“: „Апартеид, практикуется ли он в Южной Америке, Палестине или Израиле, всегда будет способствовать насилию, потому что это жестокая человеконенавистническая система“. Греческие коммунисты выпустили даже специальное заявление, в котором заявили, что палестинцы „имеют право бороться против долгосрочной оккупации“.

Подобные выступления зачастую выглядят не более чем высказывания маргиналов или сторонников террористов ХAМАС, но к ним присоединяются целые европейские институции и муниципалитеты европейских городов. В этом году бельгийский Льеж стал третьим европейским городом, поддержавшим Палестину. Горожане проголосовали за бойкот Израиля, а Бельгийская рабочая партия опубликовала обращение, в котором предложила „временную приостановку всех отношений с Израилем до тех пор, пока израильтяне не положат конец систематическому насилию над народом Палестины“. Бельгийцы не одиноки в своих требованиях. Другими городами, поддержавшими Палестину, стали норвежский Осло и испанская Барселона.

„Это было волнующе, это заряжало энергией“

За океаном ситуация с поддержкой Израиля также неоднозначна. В США сотни людей, призывавших к „освобождению Палестины“, ворвались в здание Конгресса США и требовали заставить Израиль отказаться от военных действий в секторе Газа.

Во время антиизраильской демонстрации в канадском Торонто сторонники ХАМАС поспорили с талибами: „Вы не в Афганистане! Уберите флаг, поставьте палестинский флаг“.