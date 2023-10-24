В Таллинне пройдет вечер поэзии, посвященный расстрелянным белорусским поэтам

Со сцены прозвучат стихи таких классиков как Михась Чарот, Алесь Дудар и Юлий Таубин, но и современных репрессированных деятелей белорусской культуры. Также зрителям представят и произведения украинских авторов эпохи „расстрелянного возрождения“. В числе чтецов белорусы Таллинна и Тарту, каталонские студенты филологических наук Тартуского университета и украинский актер и режиссер Виктор Марвин, и украинская поэтесса и переводчица, представительница Эстонского союза литераторов Катя Ботнарь.

Только в одну ночь, с 29-го на 30-е октября 1937 года, расстреляли более ста представителей белорусской интеллигенции: поэтов, прозаиков, критиков и журналистов. Это была „Ночь расстрелянных поэтов“, в память о которой в Куропатах с конца 80-х годов ежегодно стали проводить шествия и литературные вечера. Куропаты — место одного из самых страшных коммунистических преступлений, произошедших на территории Беларуси, место массового захоронения, где лежат несколько сотен тысяч репрессированных. Белорусские власти до сих пор отказываются публиковать данные, связанные с массовыми расстрелами. В результате, мы и по сей день не знаем точно, столько людей там захоронено. По разным оценкам, в Куропатах расстреляли от 30 000 до 250 000 человек.

Это событие останется одной из самых черных страниц в истории Беларуси. Писатель и поэт Михась Чарот, ректор БГУ Ананий Дьяков, художник Анатоль Вольный — это лишь три фамилии из списка интеллигенции, которые стали жертвами Чёрной ночи. И белорусы сохраняют память об этих именах — акции пройдут во многих городах мира, в том числе и Таллинне.

Вечер солидарности организован для того, чтобы рассказать историю репрессий, отдать дань памяти погибшим деятелям белорусской культуры и познакомить как можно больше людей с белорусским лирическим творчеством, посвященным темам политического насилия и свободы.

Начало мероприятия в 15.00.

Вход свободный.

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