Летучая мышь вместо ядерной бомбы, слон-внедорожник и гигантская крыса-сапер. Каких животных люди используют в военных целях
Издание Naval News, которое специализируется на военно-морских новостях, опубликовало статью о дрессированных дельфинах, которых российские военные разместили у западного побережья Крыма для противодействия украинским спецподразделениям. К тому, что люди занимаются в войнах истреблением себе подобных, мы уже привыкли. Но вот использование с этой целью животных в эпоху, когда война давно ведется с помощью техники, выглядит довольно странно. А каких еще братьев наших меньших люди привлекают к военным задачам? На самом деле их довольного много — рассказывает „Зеркало“.
„Боевые“ дельфины
В пересказе российских провластных СМИ текст Naval News оброс новыми подробностями. Здесь сам ресурс окрестили официальным изданием британского Королевского военно-морского флота и написали, будто бы его авторы („эксперты НАТО“) были удивлены „боевыми дельфинами ВМФ России“.
Но проект Naval News не имеет никакого отношения к Королевским ВМС Великобритании (возможно, российские журналисты перепутали его с газетой британского ведомства Navy News). Интернациональная команда журналистов издания не выдает себя за экспертов НАТО и не называет дрессированных дельфинов российских военных боевыми. И тем более не демонстрирует никакого удивления по поводу их существования, которое вряд ли высказали бы и настоящие эксперты Альянса — ведь как раз в США (государстве, входящем в НАТО) давно развивается одна из нескольких существующих программ по использованию морских млекопитающих в военных целях.
Попытки поставить дельфинов в строй начались в 60-х годах XX века и с тех пор шагнули довольно далеко. Пионерами на этом поприще были военно-морские силы США и СССР. Однако обе стороны подчеркивают, что дельфинов никогда не учили убивать людей. Российский журнал „Военное обозрение“ в 2015 году утверждал, что эти добродушные и очень общительные животные испытывали сильный стресс, если во время тренировок причиняли вред человеку. А ВМС США опровергли слухи о том, что кто-то обучает дельфинов участию в боевых действиях, и заявили, что научить их вести бой просто невозможно. Соответственно, называть дрессированных дельфинов „боевыми“ не совсем правильно. Впрочем, вполне возможно, что военные могут что-то недоговаривать — к этому мы еще вернемся ниже.
Для чего же военным нужны дельфины, если в бою их использовать нельзя? Эти млекопитающие прекрасно поддаются дрессировке и обладают способностью к эхолокации. На заре „военного дельфиноводства“ в 1965 году американцы использовали дельфина по имени Таффи в качестве посыльного — для доставки инструментов и сообщений членам экипажа подводной лаборатории SEALAB II у побережья Калифорнии.
Сейчас в США их применяют в первую очередь для поиска и обозначения морских мин, привязанных к морскому дну — либо спрятанных под ним. Например, в 2003 году во время войны в Ираке девять американских дрессированных дельфинов помогли найти и обезвредить более 100 противокорабельных мин и подводных ловушек. По словам военных, риск для самих животных при этом практически равен нулю, поскольку их обучают держаться на безопасном расстоянии от мин.
Также известно, что американцы используют дельфинов для подводного патрулирования. В 1970 году присутствие пяти патрульных дельфинов помешало северовьетнамским диверсантам проникнуть на американскую морскую базу Камрань в Южном Вьетнаме, а в 1987—1988 годах пять дельфинов патрулировали воды вокруг командного корабля „Ла Салль“ у побережья Бахрейна. Всего на американской военно-морской базе в Сан-Диего (штат Калифорния) наряду с другими морскими млекопитающими содержится около 70 дельфинов-афалин.
В СССР программа по использованию дельфинов в военных целях развивалась в Крыму и на Тихом океане. По некоторым оценкам, к моменту распада Советского Союза только на Черноморском флоте „служили“ около 150 дельфинов (и 50 тюленей). Затем крымское дельфинье хозяйство досталась в наследство Украине. Как утверждали журналисты Би-би-си, советских военных дельфинов учили атаковать вражеских водолазов с помощью гарпунов, прикрепленных к спинам, и даже готовили из них камикадзе, которые должны были подплывать к кораблям с зарядами взрывчатых веществ — и топить их ценой своих жизней. Если это действительно так, то тех советских дельфинов вполне можно было бы называть „боевыми“.
В 2000 году Украина продала часть своих дрессированных дельфинов Ирану, который отправил их в Персидский залив. Но, вероятно, полностью программа по военной дрессировке этих млекопитающих в Крыму тогда свернута не была. После российского захвата полуострова в 2014 году Украина требовала возвращения захваченных дельфинов себе, но Россия отказалась. Утверждалось, что их будут переучивать по новым, „более эффективным“ программам, чтобы они могли искать под водой затонувшую военную технику и вражеских водолазов.
В 2018 году стало известно, что большинство животных уже умерло. Представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин даже заявил, что дельфины отказались подчиняться приказам новых российских дрессировщиков и не брали от них пищу: будто бы эта „голодовка“ и стала причиной их смерти. Разумеется, россияне отвергали подобную трактовку событий. Известно также, что в 2016 году они закупили пять новых особей в московском дельфинарии для использования в военных целях.
Еще одной страной, дрессирующей дельфинов в военных целях (помимо упомянутых выше США, СССР-России, Украины и Ирана), может оказаться Израиль. В начале 2022 года террористическое движение ХАМАС утверждало, что „сионистский дельфин-убийца“ военно-морского флота Израиля атаковал и уничтожил боевика-аквалангиста у побережья сектора Газа.
Другие морские млекопитающие
Кроме дельфинов, военно-морские флоты разных стран используют в своих целях и других морских животных. На уже упоминавшейся выше базе в Сан-Диего содержатся, кроме дельфинов, еще и 30 калифорнийских морских львов.
Их сильной стороной (наряду с развитым мозгом и способностью к дрессировке — в чем сильны и дельфины) является прекрасно развитое зрение. Оно помогает „военным“ морским львам заменять водолазов и находить потерянное на дне оборудование. С похожими целями американцы пробовали использовать также касаток и черных дельфинов (гринд).
В России в военных целях используют тюленей и относительно небольших (до 6 метров длиной) зубатых китов-белух. Роль тюленей, похоже, не особенно отличается от аналогичной американской практики с морскими львами. А вот о том, как россияне применяют в военных целях китов, остается догадываться на основании случайных утечек информации.
Одну такую белуху в апреле 2019 года обнаружили в территориальных водах своей страны норвежские моряки. Этот кит в „упряжи“ (предназначенной, вероятно, для фиксации фотоаппарата) необычно себя вел: он активно искал суда, а когда находил их — преследовал. Когда с белухи удалось снять ее „сбрую“, на ней обнаружили надпись, указывающую на ее российское происхождение. Кроме того, кит вел себя как ручной — было видно, что он очень привык к людям. Известно также, что Мурманский морской биологический институт выполнял задание российского военно-морского флота с целью определить, подходят ли белухи для охраны входов в военно-морские базы в арктических регионах, помощи водолазам — или, наоборот, для уничтожения любых чужаков, попавших на их территорию.
Ареал китов-белух охватывает северные моря, но благодаря своей „службе“ в советском военно-морском флоте они освоили и Черном море. Трех китов поймали на Дальнем Востоке в 1987 году — и учили находить подводные предметы и водолазов. В мае 1991 года белух доставили на военно-морскую базу в Севастополь, откуда они сбежали через дыру в вольере. Через четыре месяца скитаний по Черному морю одного из них обнаружили у города Герзе (черноморское побережье Турции). Животное, которое турки прозвали Айдын („Яркий“), привлекло внимание местных жителей — и, возможно, благодаря им и выжило. Кит был очень худым, голодным и промышлял тем, что выпрашивал у людей рыбу.
Для исследования диковинного зверя Министерство окружающей среды Турции пригласило иностранных специалистов, которые обнаружили, что зубы Айдына были стерты до десен. Это было совсем не похоже на обычное стирание зубов белух в дикой природе. Загадка осталась неразгаданной. По предположению итальянского журналиста Эмилио Несси, проблемы Айдына могли быть связаны с его „военным“ прошлым: их могли подточить, например, для того, чтобы он мог держать ртом какие-то крупные предметы, которые при целых зубах там не поместились бы. Например, магнитные мины — которые кита могли учить устанавливать на корпус корабля. В апреле 1992 года белуху выловили россияне и доставили обратно в Севастополь. Но в ноябре кит снова сбежал и вернулся в Герзе.
Слоны-тягачи и слоны-внедорожники
О том, что слоны использовались в военных целях в период Античности, знает любой более-менее внимательный школьник. Когда-то эти животные царили на поле боя, но появление огнестрельного оружия сделало их просто очень большой и удобной мишенью. Тем не менее даже в XX веке их использовали в военных целях. Во время Первой мировой сразу несколько слонов из европейских зоопарков и цирков военные реквизировали — и заставляли работать в качестве тягловой силы.
Во время Второй мировой британцы в Индии и японцы использовали их как вьючных животных в местностях, по которым не могли двигаться автомобили. Также слонов как верховых животных использовали разные стороны войны в Индокитае в 60-х — 70-х годах.
Гамбийские хомяковые крысы-саперы
Эти грызуны, широко распространенные в Африке к югу от Сахары, достигают веса в 1,5 кг и длины в метр (половину из которой составляет хвост). Они достаточно умны, при выращивании в неволе хорошо ладят с людьми и обладают прекрасным обонянием. Вдобавок, несмотря на свои размеры, впечатляющие для грызунов, они гораздо меньше и легче собак (а значит, с гораздо меньшей вероятностью могут вызвать срабатывание мины, настроенной на взрыв от нажатия). Все это сделало их прекрасной альтернативой для собак при обнаружении мин и взрывчатки.
Гамбийские хомяковые крысы (которых в русскоязычных текстах иногда ошибочно называют сумчатыми) могут искать мины эффективнее и быстрее не только собак, но и людей с миноискателями. В сентябре 2020 года животное по имени Магава получило золотую медаль от британской благотворительной организации PDSA за участие в разминировании минных полей в Камбодже. Там грызун помог найти 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов. Магава стала первым грызуном, получившим золотую медаль PDSA, — все предыдущие награжденные были собаками.
Летучие мыши как оружие массового поражения
Во время Второй мировой войны в США Бэтмен был не единственной летучей мышью, спасавшей Америку. Армия Соединенных Штатов, а затем и флот всерьез испытывали оружие, боевой частью которой выступали миниатюрные зажигательные бомбы с таймером, а носителями — бразильские складчатогубы. Эти летучие мыши, распространенные на пространстве от Патагонии до южных и западных штатов США, конкурируют за звание самых быстрых летающих животных на планете — они способны развивать скорость до 160 км/ч в горизонтальном полете.
По замыслу автора проекта стоматолога Литтла Адамса, сброшенные с бомбардировщиков над японскими городами летучие мыши должны были забираться на чердаки и в другие помещения легко воспламеняемых японских зданий, построенных из дерева и бумаги. Бразильский складчатогуб был отобран на эту роль благодаря своей грузоподъемности (при массе около 10 граммов он был способен какое-то время нести в воздухе 30-граммовый груз). Другим плюсом скоростной летучей мыши была ее многочисленность: в Техасе единомышленники Адамса нашли огромную колонию этих животных в пещере, которая насчитывала от 20 до 30 миллионов особей. Для выброса бомб даже были разработаны контейнеры с парашютом, в которые перед боевым вылетом размещали животных, введенных в состояние искусственной спячки под воздействием холода.
Армейские испытания нового оружия проходили 8 июня 1943 года. В них задействовали 6 тысяч летающих „новобранцев“. Самоубийственная атака складчатогубов сожгла дотла имитацию японской деревни — а также армейский ангар и автомобиль одного из генералов. Вскоре после этого, в августе 1943 года, армия США передала проект военно-морским силам. На флоте проект получил название X-Ray („Рентгеновский луч“) и попал в сферу интересов Корпуса морской пехоты.
Флот, который к тому времени всерьез готовился к высадкам на контролируемые японцами острова, отнесся к идее серьезно. Над выходами четырех пещер в Техасе построили сетчатые экраны, с помощью которых можно было поймать миллион летучих мышей за одну ночь. Морпехи успели организовать с помощью складчатогубов 30 пожаров и на август 1944 года запланировали большие испытания. Но когда командование флота поняло, что летучие мыши не будут готовы к боевому применению раньше середины 1945 года, от проекта отказались.
Доктор Адамс считал, что это было большой ошибкой. Он утверждал, что пожары, вызванные летучими мышами, могли быть более разрушительными, чем ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — ведь животные разлетались от места „высадки“ на расстояние до 20 миль (около 32 километров): „Подумайте о тысячах пожаров, вспыхивающих одновременно на территории диаметром в сорок миль на каждую сброшенную бомбу. Япония могла быть опустошена, но с небольшими человеческими жертвами“.