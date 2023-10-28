Летучая мышь вместо ядерной бомбы, слон-внедорожник и гигантская крыса-сапер. Каких животных люди используют в военных целях

Для чего же военным нужны дельфины, если в бою их использовать нельзя? Эти млекопитающие прекрасно поддаются дрессировке и обладают способностью к эхолокации. На заре „военного дельфиноводства“ в 1965 году американцы использовали дельфина по имени Таффи в качестве посыльного — для доставки инструментов и сообщений членам экипажа подводной лаборатории SEALAB II у побережья Калифорнии.

Попытки поставить дельфинов в строй начались в 60-х годах XX века и с тех пор шагнули довольно далеко. Пионерами на этом поприще были военно-морские силы США и СССР. Однако обе стороны подчеркивают, что дельфинов никогда не учили убивать людей. Российский журнал „Военное обозрение“ в 2015 году утверждал , что эти добродушные и очень общительные животные испытывали сильный стресс, если во время тренировок причиняли вред человеку. А ВМС США опровергли слухи о том, что кто-то обучает дельфинов участию в боевых действиях, и заявили , что научить их вести бой просто невозможно. Соответственно, называть дрессированных дельфинов „боевыми“ не совсем правильно. Впрочем, вполне возможно, что военные могут что-то недоговаривать — к этому мы еще вернемся ниже.

Но проект Naval News не имеет никакого отношения к Королевским ВМС Великобритании (возможно, российские журналисты перепутали его с газетой британского ведомства Navy News ). Интернациональная команда журналистов издания не выдает себя за экспертов НАТО и не называет дрессированных дельфинов российских военных боевыми. И тем более не демонстрирует никакого удивления по поводу их существования, которое вряд ли высказали бы и настоящие эксперты Альянса — ведь как раз в США (государстве, входящем в НАТО) давно развивается одна из нескольких существующих программ по использованию морских млекопитающих в военных целях.

В пересказе российских провластных СМИ текст Naval News оброс новыми подробностями. Здесь сам ресурс окрестили официальным изданием британского Королевского военно-морского флота и написали, будто бы его авторы („эксперты НАТО“) были удивлены „боевыми дельфинами ВМФ России“.

В 2000 году Украина продала часть своих дрессированных дельфинов Ирану, который отправил их в Персидский залив. Но, вероятно, полностью программа по военной дрессировке этих млекопитающих в Крыму тогда свернута не была. После российского захвата полуострова в 2014 году Украина требовала возвращения захваченных дельфинов себе, но Россия отказалась. Утверждалось, что их будут переучивать по новым, „более эффективным“ программам, чтобы они могли искать под водой затонувшую военную технику и вражеских водолазов.

В СССР программа по использованию дельфинов в военных целях развивалась в Крыму и на Тихом океане. По некоторым оценкам, к моменту распада Советского Союза только на Черноморском флоте „служили “ около 150 дельфинов (и 50 тюленей). Затем крымское дельфинье хозяйство досталась в наследство Украине. Как утверждали журналисты Би-би-си, советских военных дельфинов учили атаковать вражеских водолазов с помощью гарпунов, прикрепленных к спинам, и даже готовили из них камикадзе, которые должны были подплывать к кораблям с зарядами взрывчатых веществ — и топить их ценой своих жизней. Если это действительно так, то тех советских дельфинов вполне можно было бы называть „боевыми“.

Также известно, что американцы используют дельфинов для подводного патрулирования. В 1970 году присутствие пяти патрульных дельфинов помешало северовьетнамским диверсантам проникнуть на американскую морскую базу Камрань в Южном Вьетнаме, а в 1987—1988 годах пять дельфинов патрулировали воды вокруг командного корабля „Ла Салль“ у побережья Бахрейна. Всего на американской военно-морской базе в Сан-Диего (штат Калифорния) наряду с другими морскими млекопитающими содержится около 70 дельфинов-афалин.

Сейчас в США их применяют в первую очередь для поиска и обозначения морских мин, привязанных к морскому дну — либо спрятанных под ним. Например, в 2003 году во время войны в Ираке девять американских дрессированных дельфинов помогли найти и обезвредить более 100 противокорабельных мин и подводных ловушек. По словам военных, риск для самих животных при этом практически равен нулю, поскольку их обучают держаться на безопасном расстоянии от мин.

В 2018 году стало известно, что большинство животных уже умерло. Представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин даже заявил, что дельфины отказались подчиняться приказам новых российских дрессировщиков и не брали от них пищу: будто бы эта „голодовка“ и стала причиной их смерти. Разумеется, россияне отвергали подобную трактовку событий. Известно также, что в 2016 году они закупили пять новых особей в московском дельфинарии для использования в военных целях.

Еще одной страной, дрессирующей дельфинов в военных целях (помимо упомянутых выше США, СССР-России, Украины и Ирана), может оказаться Израиль. В начале 2022 года террористическое движение ХАМАС утверждало, что „сионистский дельфин-убийца“ военно-морского флота Израиля атаковал и уничтожил боевика-аквалангиста у побережья сектора Газа.

Другие морские млекопитающие

Кроме дельфинов, военно-морские флоты разных стран используют в своих целях и других морских животных. На уже упоминавшейся выше базе в Сан-Диего содержатся, кроме дельфинов, еще и 30 калифорнийских морских львов.

Их сильной стороной (наряду с развитым мозгом и способностью к дрессировке — в чем сильны и дельфины) является прекрасно развитое зрение. Оно помогает „военным“ морским львам заменять водолазов и находить потерянное на дне оборудование. С похожими целями американцы пробовали использовать также касаток и черных дельфинов (гринд).

В России в военных целях используют тюленей и относительно небольших (до 6 метров длиной) зубатых китов-белух. Роль тюленей, похоже, не особенно отличается от аналогичной американской практики с морскими львами. А вот о том, как россияне применяют в военных целях китов, остается догадываться на основании случайных утечек информации.