Российские активисты проведут акцию памяти жертв политических репрессий „Возвращение имен“

„Уже второй год „Возвращение имен“ проходит в контексте полномасштабной войны, которую ведет Россия против Украины. Украина защищает не только свою независимость, но и абсолютно важную для нас систему ценностей, в центре которой — свобода и права человека“ — отмечают организаторы.

„На фоне массовых убийств и арестов, где бы они ни происходили, напоминание о цене каждой отдельно взятой жизни чувствуется особенно остро“ — говорит организатор акции в Таллинне Артем Тюрин.

Активисты приглашают поучаствовать в акции всех, для кого сегодня по самым разным причинам важно сохранять память о жертвах советского государственного террора и о тех, кто ему сопротивлялся. Организаторы предоставят возможность всем желающим зачитать имена людей, погибших от советского государственного террора, среди которых есть и эстонцы. Участники могут зачитать свои имена репрессированных, память которых хотят почтить.

„Возвращение имен, возвращение памяти об оболганных и убитых — это отрицание диктатуры, это наш шаг к свободе“ — заявляют организаторы Reforum Space Tallinn и историко-просветительское общество „Мемориал“.

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