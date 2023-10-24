ВИДЕО | Императрица приостановила карьеру. Лучшие прокаты чемпионки мира Туктамышевой

„Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв. Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами“, — написала Елизавета.

Предлагаем посмотреть подборку лучших выступлений императрицы фигурного катания:

„Болеро“

В сезоне 2014/15 18-летняя Туктамышева выступала в короткой программе под музыку „Болеро“ Мориса Равеля. Под эту композицию Туктамышева одержала победу на чемпионате мира 2015 года в Шанхае. На том турнире фигуристка впервые включила в программу аксель в три с половиной оборота, став первой девушкой, исполнившей четыре тройных прыжка в короткой программе. Также тогда она стала второй российской одиночницей, после Ирины Слуцкой, которая выиграла все главные старты сезона: финал Гран-при, чемпионат Европы, чемпионат мира.

„Купариста“

На Skate Canada в 2018 году Туктамышева (74,22) превзошла Евгению Медведеву (60,83) в короткой программе почти на 14 баллов. Несмотря на то что Медведева оказалась сильнее в произвольном прокате, запас с короткой программы танго „Купариста“ помог Туктамышевой завоевать золото турнира.

Toxic

В 2018 году Туктамышева выступила со скандальным показательным номером под песню Бритни Спирс Toxic в образе стюардессы: впервые фигуристка появилась на публике в костюме бортпроводницы на этапе Гран-при в Канаде.

Freedom

После непопадания на Олимпиаду в Пекине Туктамышева представила новую короткую программу на сезон 2022/23. Ее выбор пал на композицию американской певицы Бейонсе с символическим названием Freedom.

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