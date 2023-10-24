Газонокосилка вместо мопеда. Что известно о новых дронах, которыми Россия бьет по Украине
Россия за прошедшие три дня несколько раз запускала ударные беспилотники неустановленного типа над территорией Украины. По всей вероятности, эти дроны являются дешевым аналогом известного „Шахеда“, пишет Русская служба Би-би-си.
По данным Воздушных сил Украины, в ночь с 21 на 22 октября Россия запустила вместе с ракетами и иранскими дронами „Шахед“ два БПЛА „неопределенного типа“, которые летели с северного направления.
Ситуация повторилась и на следующую ночь. Снова именно с севера российские войска запустили неизвестный беспилотник в направлении Киева. На подлете к столице он был сбит.
Первые фото и видеозаписи говорят о том, что этот дрон имеет по крайней мере одну необычную особенность — шум работы его двигателя похож на звук газонокосилки.
Этот звук отличается от звука старого мопеда, который издает двигатель „Шахедов“.
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„Это российское „ноу-хау“ не стоит внимания. Фигня, сделанная из дерьма и палок. Его запускаются для обнаружения и отвлечения ПВО, как раньше воздушные шары запускали“, — пояснил Би-би-си представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
По его словам, конструкция нового БПЛА тоже достаточно проста и состоит из общедоступных компонентов. Правда, кроме функции отвлечения ПВО, дроны также могут поражать цели, поскольку несут несколько килограммов взрывчатки.
В соцсетях даже было размещено видео предположительного попадания одного из таких дронов по цели в Украине.
На записи слышен ритмичный звук „газонокосилки“, а затем взрыв, от которого в автомобилях срабатывает сигнализация. Куда именно попал дрон, неизвестно.
В соцсетях также появились фото двигателя сбитого российского дрона, однако Украинская служба Би-би-си не может оперативно верифицировать их.
На фото изображен довольно простой бензиновый авиамодельный двигатель, который можно легко приобрести за 15–20 тыс. гривен (380-510 евро).
С таким двигателем, в зависимости от количества горючего и боевой части, беспилотник может находиться в воздухе 10-15 часов.
Профильное издание Defense Express отмечает, что, вероятно, именно этот БПЛА обнаружили украинские бойцы еще в мае вблизи российской границы в Сумской области.
На фотографии этого дрона видно, что его фюзеляж собран из фанеры, а топливный бак — это большая пластиковая бутылка.
На нем также стоит угловой отражатель, в разы увеличивающий засветку дрона на РЛС.
„То есть намерение врага как раз и было в том, чтобы украинские средства ПВО его заметили“, — указывают эксперты издания.
Что это может быть?
Украинские военные еще не определили название этого беспилотника. Российские телеграм-каналы также выдвигают лишь догадки, что это могло быть.
К примеру, канал „Военный осведомитель“ пишет, что двигатель похож на мотор нового российского БПЛА „Италмас“ (он же „Изделие 54“), который презентовали всего месяц назад.
Его разработала та же компания, которая делает дроны-камикадзе „Ланцет“, — „ZALA AERO GROUP“.
Глава компании Александр Захаров утверждает, что „Италмас“ — не просто аналог иранского „Шахеда“ (который в РФ называют „Герань“), но даже превосходит его по ряду характеристик.
По словам Захарова, беспилотник имеет большую дальность полета, превышающую 200 км, и увеличенную боевую часть. БПЛА имеет двигатель внутреннего сгорания, а топливные баки располагаются в крыльях.
Разработчик говорит, что „Италмас“ прошел все необходимые испытания и готов к массовому производству и боевому использованию.
Однако несмотря на сходство в конструкции двигателя, беспилотники отличаются. Поэтому „Военный осведомитель“ выдвигает версию, что по Украине запускали или какой-то полностью новый и неизвестный дрон или модифицированную версию „Герани“/“Шахеда“.
Военнослужащий ВСУ, специалист по вопросам армейской связи, радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Сергей Бескрестнов (известный также как блогер Сергей Флеш), в свою очередь, допускает, что „российский дрон“ на самом деле является переделанным гражданским китайским беспилотником Mugin.
На сайте производителя разные модели этого БПЛА продают от 3,5 до 28 тыс. долларов.
Ранее беспилотники Mugin использовали сами украинские силы для ударов по объектам российских войск в оккупированном Крыму.
„Ничего нового здесь нет. И мы, и противник экспериментируем с разными типами ударных БПЛА. Сейчас основная ставка на снижение видимости БПЛА для ПВО и снижение шума“, — резюмирует Флеш.
Командир украинского подразделения аэроразведки капитан ВСУ Юрий Касьянов призывает не умалять опасность российского кустарного беспилотника.
„Напрасно смеетесь. На AliExpress можно купить все для любого „шахеда“. И недорогой малоресурсный мотор — это то, что нужно для одноразового дрона-камикадзе, ведь даже если его сбивают — это плюс для противника“, — указывает он. Ведь такой самодельный дрон стоит дешевле зенитной ракеты, которой его сбивают силы ПВО.
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