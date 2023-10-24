Газонокосилка вместо мопеда. Что известно о новых дронах, которыми Россия бьет по Украине

По данным Воздушных сил Украины, в ночь с 21 на 22 октября Россия запустила вместе с ракетами и иранскими дронами „Шахед“ два БПЛА „неопределенного типа“, которые летели с северного направления.

Ситуация повторилась и на следующую ночь. Снова именно с севера российские войска запустили неизвестный беспилотник в направлении Киева. На подлете к столице он был сбит.

Первые фото и видеозаписи говорят о том, что этот дрон имеет по крайней мере одну необычную особенность — шум работы его двигателя похож на звук газонокосилки.

Этот звук отличается от звука старого мопеда, который издает двигатель „Шахедов“.

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„Это российское „ноу-хау“ не стоит внимания. Фигня, сделанная из дерьма и палок. Его запускаются для обнаружения и отвлечения ПВО, как раньше воздушные шары запускали“, — пояснил Би-би-си представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, конструкция нового БПЛА тоже достаточно проста и состоит из общедоступных компонентов. Правда, кроме функции отвлечения ПВО, дроны также могут поражать цели, поскольку несут несколько килограммов взрывчатки.

В соцсетях даже было размещено видео предположительного попадания одного из таких дронов по цели в Украине.

На записи слышен ритмичный звук „газонокосилки“, а затем взрыв, от которого в автомобилях срабатывает сигнализация. Куда именно попал дрон, неизвестно.

В соцсетях также появились фото двигателя сбитого российского дрона, однако Украинская служба Би-би-си не может оперативно верифицировать их.

На фото изображен довольно простой бензиновый авиамодельный двигатель, который можно легко приобрести за 15–20 тыс. гривен (380-510 евро).

С таким двигателем, в зависимости от количества горючего и боевой части, беспилотник может находиться в воздухе 10-15 часов.

Профильное издание Defense Express отмечает, что, вероятно, именно этот БПЛА обнаружили украинские бойцы еще в мае вблизи российской границы в Сумской области.