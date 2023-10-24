Глебова: бронза Петрыкиной - это невероятный прорыв

По сумме двух программ 19-летняя Петрыкина также установила новый личный рекорд - 194,55 балла. Ее прежнее лучшее достижение (193,49) было установлено на чемпионате мира этого года в Японии, когда фигуристка заняла девятое место.

Удачный старт соотечественницы прокомментировала в прошлом многолетний лидер сборной, а нынче член правления федерации конькобежного спорта Эстонии - Елена Глебова: „Нина провела феноменально прошлый сезон и не намерена останавливаться, как показывает начало нового сезона. Она находится в прекрасной форме и выполнила обе программы без видимых ошибок. Бронза Гран-при - это, безусловно, невероятный прорыв. За свою карьеру мне удавалось быть третьей после короткой программы на этапе Гран-при. Тогда это казалось невероятным успехом. Представляю эмоции Нины, завоевавшей бронзу в итоговом результате“.

Петрыкина пока оказалась не готова озвучить свои цели на предстоящий сезон. „Главное - это путь, который к ним ведет“, — сказала она порталу Golden Skate. „Я очень горжусь тем, что стала первой эстонкой, завоевавшей медаль Гран-при . Это делает меня очень счастливой“.

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