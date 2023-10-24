УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Литвы за оскорбление Путина

По словам Станкявичюса, болельщики скандируют оскорбления против российского президента почти на всех матчах, но претензии у УЕФА возникли к игре со сборной Сербии в отборе Евро-2024 10 сентября (1:3) только из-за того, что на ней работал делегат УЕФА из Казахстана Куаныш Канапьянов. По его мнению, именно этот человек повлиял на решение о штрафе.LFF обратилась в УЕФА по поводу штрафа. „Думаю, что шансов, что этот штраф изменят или смягчат, не так уж и много“, — сказал Станкявичюс.

„Вся Европа более-менее согласилась с такими ценностями, и когда есть человек, который пытается пойти против этого и нас штрафуют, мне это кажется немного странным“, — добавил глава федерации. Он предположил, что есть „еще один такой делегат, который упоминает о таком в протоколе, но так быть не должно“.

Один из футболистов сборной Литвы Юстас Ласицкас, узнав о штрафе, заявил о готовности команды отдать бонусы на его оплату. В LFF заявили, что оплатят штраф сами и не будут просить болельщиков отказаться от скандирований в дальнейшем. Сборная Литвы потеряла шансы пробиться на чемпионат Европы.

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