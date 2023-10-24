ФОТО | В Нарве начали строить долгожданный крытый футбольный пневмохолл
В Нарве, в районе Кренгольма, началось строительство крытого футбольного пневмохолла. Средства на него были выделены из городского бюджета этим летом. По плану, это будет полноценное футбольное поле с надувной крышей, беговыми дорожками рядом. Оно позволит спортсменам тренироваться круглый год, проводить соревнования.
В Нарве нет крытого легкоатлетического зала. Теперь футболисты смогут играть на полноразмерном поле с искусственным покрытием при любых погодных условиях. Строительные работы выполняет фирма Revin Grupp OÜ. Стоимость работ составляет около семи миллионов евро.
Строится пневмохолл по адресу Креэнхольми, 60 и Креэнхольми, 64. Дополнительно к самому полю, согласно проекту, должны появиться техническо-бытовое здание, отдельно стоящее вспомогательное здание для складирования пневмокрыши холла в летний период, публичная парковка.
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