ФОТО | В Нарве начали строить долгожданный крытый футбольный пневмохолл

В Нарве, в районе Кренгольма, началось строительство крытого футбольного пневмохолла. Средства на него были выделены из городского бюджета этим летом. По плану, это будет полноценное футбольное поле с надувной крышей, беговыми дорожками рядом. Оно позволит спортсменам тренироваться круглый год, проводить соревнования.