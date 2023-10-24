24.10.2023, 09:03
Автозаправки снизили цены на моторное топливо(9)
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Сети автозаправочных станций во вторник снизили цены на моторное топливо. Цена на бензин упала на четыре цента за литр, а цена на дизельное топливо - на один цент.
В понедельник цена литра бензина с октановым числом 95 составляла 1,759 евро, дизельного топлива - 1,629 евро, бензина с октановым числом 98 - 1,809 евро, напоминает rus.err.
Утром во вторник сети заправок продавали бензин с октановым числом 95 по 1,719 евро за литр, бензин с октановым числом 98 по 1,769 евро за литр и дизельное топливо по 1,619 евро за литр.
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