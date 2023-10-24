24.10.2023, 08:50
ФОТО | Смотрите, что осталось от популярной некогда в Ласнамяэ шашлычки(15)
Как мы в понедельник сообщали, в столичном районе Ласнамяэ произошел пожар в ныне неиспользуемом деревянном строении в самом начале улицы Линнамяэ. Ранее там многие годы работала популярная в прошлом шашлычка.
Пожарные прибыли на место в 12.00 и в 12.05 потушили огонь и зашли в здание, чтобы проверить есть ли внутри люди, но никого не нашли. По предварительным данным возгорание началось с улицы. В 12.16 спасатели разобрали конструкции, чтобы найти ещё источники возгорания. К 12.48 пожар был полностью ликвидирован.
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