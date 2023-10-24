ФОТО | Смотрите, что осталось от популярной некогда в Ласнамяэ шашлычки

Пожарные прибыли на место в 12.00 и в 12.05 потушили огонь и зашли в здание, чтобы проверить есть ли внутри люди, но никого не нашли. По предварительным данным возгорание началось с улицы. В 12.16 спасатели разобрали конструкции, чтобы найти ещё источники возгорания. К 12.48 пожар был полностью ликвидирован.