СВОДКА ЗА СУТКИ | В Таллинне по невнимательности тяжелые травмы получила молодая женщина

В понедельник, 23 октября, в 14.12 в полицию сообщили о ДТП в Таллинне на улице Хейна. Водитель автомобиля VIS 2346-12 (мужчина 62-х лет) сбил вышедшую на дорогу из-за припаркованных на обочине автомобилей 25-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управления транспортным средством 7 водителей с признаками наркотического или алкогольного опьянения.

Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны зарегистрировала угон автомобиля Mercedes-Benz Spier Sprinter желтого цвета (2016 год выпуска) с регистрационным номером 046OSC.

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