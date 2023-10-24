СВОДКА ЗА СУТКИ | В Таллинне по невнимательности тяжелые травмы получила молодая женщина
За минувшие сутки в Эстонии произошло одно ДТП, в котором серьезно пострадали люди.
В понедельник, 23 октября, в 14.12 в полицию сообщили о ДТП в Таллинне на улице Хейна. Водитель автомобиля VIS 2346-12 (мужчина 62-х лет) сбил вышедшую на дорогу из-за припаркованных на обочине автомобилей 25-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.
За сутки полиция отстранила от управления транспортным средством 7 водителей с признаками наркотического или алкогольного опьянения.
Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны зарегистрировала угон автомобиля Mercedes-Benz Spier Sprinter желтого цвета (2016 год выпуска) с регистрационным номером 046OSC.
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