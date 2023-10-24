24.10.2023, 07:42
Зарегистрированная безработица в Эстонии продолжает рост(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
По положению на 22 октября, на учете в Кассе по безработице стояли 49 995 человек - на 44 больше, чем неделей ранее.
Уровень зарегистрированной безработицы вырос до отметки в 7,5%. По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 12,2%. Самый низкий на Хийумаа - 4,1%, передает rus.err.
В Харьюмаа уровень безработицы - 7,1%. Без работы в столичном регионе остаются 23 850 человек, большинство из них - жители Таллинна.
Из украинских беженцев в качестве безработных зарегистрированы 4149 человек. Доля украинских беженцев в общем числе безработных составляет 8,3%.