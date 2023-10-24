Новости Эстонии
24.10.2023, 07:42

Зарегистрированная безработица в Эстонии продолжает рост

 (6)
Отделение Кассы по безработице
Отделение Кассы по безработице
ФОТО: Raido Vint | Delfi Meedia

По положению на 22 октября, на учете в Кассе по безработице стояли 49 995 человек - на 44 больше, чем неделей ранее.

Уровень зарегистрированной безработицы вырос до отметки в 7,5%. По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 12,2%. Самый низкий на Хийумаа - 4,1%, передает rus.err.

В Харьюмаа уровень безработицы - 7,1%. Без работы в столичном регионе остаются 23 850 человек, большинство из них - жители Таллинна.

Из украинских беженцев в качестве безработных зарегистрированы 4149 человек. Доля украинских беженцев в общем числе безработных составляет 8,3%.

Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии