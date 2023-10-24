Война Израиля с ХАМАС: освобождены две заложницы

Ту же информацию подтверждает египетский телеканал Extra News, сообщая также, что женщин пересадили из автомобиля Красного Креста в машину скорой помощи на КПП Рафах между Египтом и сектором Газа. Позже им помогли забраться в машины скорой помощи и уложили на кровати в ожидании транспортировки в Израиль. Обе женщины - гражданки Израиля, жительницы киббуца Нир-Оз. Их мужья по-прежнему находятся в плену в секторе Газа, сообщают израильские СМИ.

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявляет, что оказал содействие в освобождении двух заложниц и их вывозе за пределы сектора Газа.

Израиль выразил благодарность Египту и МККК

Израиль поблагодарил Египет и Международный Красный Крест за их усилия по освобождению заложниц. В офисе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в ночь на вторник сообщили, что обе женщины находятся по пути в израильскую больницу, где их дожидаются родственники. „Мы благодарим Египет за его помощь и Красный Крест за его важную роль в спасении жизней“, - говорится в сообщении.

ХАМАС: заложниц освободили по гуманитарным причинам

Согласно заявлению ХАМАС, освобождение двух женщин произошло при посредничестве Катара и Египта. Заложницы были освобождены „несмотря на преступления оккупантов“ по „гуманитарным причинам“, заявил представитель ХАМАС Абу Обейда в Telegram-канале „Бригад Аль-Кассам“.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном скором освобождении 50 заложников. Ни правительство США, ни Международный Красный Крест первоначально не подтвердили эту информацию. Как сообщила газета The New York Times, Израиль предполагает, что ХАМАС может освободить около 50 заложников, имеющих не только израильское, но и другое гражданство.

В США пока воздерживаются от прогнозов