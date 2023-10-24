Нина Петрыкина, вошедшая в историю эстонского фигурного катания: на глаза навернулись слезы

Петрыкина, занявшая весной девятое место на ЧМ, заняла третье место на этапе Гран-при в США. Впервые в истории эстонская фигуристка попала в первую тройку на этапе Гран-при. Победу одержала бельгийка Луна Хендрикс (221,28 балла). Второе место досталось американке Изабо Левито (208,15 балла).

По сумме двух программ 19-летняя Петрыкина также установила новый личный рекорд - 194,55 балла. Ее прежнее лучшее достижение (193,49) было установлено на чемпионате мира этого года в Японии, когда фигуристка заняла девятое место.

„Я очень горжусь тем, что это первая для Эстонии медаль Гран-при“, - сказала Петрыкина в интервью Международной федерации конькобежного спорта. „Во время выступления я старалась полностью сконцентрироваться на своих элементах, так как чувствовала некоторую усталость в теле. Однако я успокаивала себя тем, что все в порядке“.

„Я никогда не ожидала, что займу третье место. Я поняла это, когда давала интервью, и от этого у меня ноги задрожали, а на глаза навернулись слезы“, - сказала фигуристка, вошедшая в историю эстонского фигурного катания.

Петрыкина пока оказалась не готова озвучить свои цели на предстоящий сезон. „Главное - это путь, который к ним ведет“, — сказал она порталу Golden Skate. „Я очень горжусь тем, что стала первой эстонкой, завоевавшей медаль Гран-при . Это делает меня очень счастливой.

Следующий этап серии Гран-при по фигурному катанию продолжится в эти выходные в Канаде. Петрыкина была приглашена на четвертый этап, который пройдет с 10 по 12 ноября в Китае. Эстонию в Канаде будет представлять Михаил Селевко.

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