ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (607-й день) | Россия за время войны в Украине совершила более 1100 нападений на медучреждения

Россия в ночь на 23 октября атаковала Украину 14 дронами и одной ракетой, все цели сбиты, утверждают Воздушные силы ВСУ

С начала полномасштабной войны в Украине российские войска совершили более 1100 нападений на медицинские учреждения и их персонал

Об этом заявил эксперт в области здравоохранения и прав человека в Университете Джонса Хопкинса Леонард Рубенштейн.

Рубенштейн заявил, что характер нападений на медицинскую инфраструктуру Украины показывает, что российские военные в некоторых случаях намеренно наносили удары по больницам. В других случаях они атаковали районы, где больницы располагались. Вне зависимости от этих обстоятельств, подчеркивает эксперт, речь идет о военных преступлениях.

Как пишет The New York Times, в результате российских ударов в Украине разрушены от 10 до 15 процентов медицинских учреждений.

В результате ракетного удара по терминалу „Новой почты“ под Харьковом, нанесенного в ночь на воскресенье, погибли шесть человек, 17 получили ранения

В компании отметили, что сортировочный терминал Nova Post в Харькове — это абсолютно гражданское здание. Оттуда сортируют и отправляют гуманитарную помощь от благотворительных фондов, продукты питания, одежду, лекарства и предметы первой необходимости. Люди, которые живут под постоянными обстрелами в Харьковской области и восточной части страны, выживают за счет посылок от родственников и гуманитарных средств, доставленных Nova Post. Nova Post — это связь с тем, что осталось от мирной жизни.

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