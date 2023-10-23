ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (607-й день) | Россия за время войны в Украине совершила более 1100 нападений на медучреждения
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Россия в ночь на 23 октября атаковала Украину 14 дронами и одной ракетой, все цели сбиты, утверждают Воздушные силы ВСУ
С начала полномасштабной войны в Украине российские войска совершили более 1100 нападений на медицинские учреждения и их персонал
Об этом заявил эксперт в области здравоохранения и прав человека в Университете Джонса Хопкинса Леонард Рубенштейн.
Рубенштейн заявил, что характер нападений на медицинскую инфраструктуру Украины показывает, что российские военные в некоторых случаях намеренно наносили удары по больницам. В других случаях они атаковали районы, где больницы располагались. Вне зависимости от этих обстоятельств, подчеркивает эксперт, речь идет о военных преступлениях.
Как пишет The New York Times, в результате российских ударов в Украине разрушены от 10 до 15 процентов медицинских учреждений.
В результате ракетного удара по терминалу „Новой почты“ под Харьковом, нанесенного в ночь на воскресенье, погибли шесть человек, 17 получили ранения
В компании отметили, что сортировочный терминал Nova Post в Харькове — это абсолютно гражданское здание. Оттуда сортируют и отправляют гуманитарную помощь от благотворительных фондов, продукты питания, одежду, лекарства и предметы первой необходимости. Люди, которые живут под постоянными обстрелами в Харьковской области и восточной части страны, выживают за счет посылок от родственников и гуманитарных средств, доставленных Nova Post. Nova Post — это связь с тем, что осталось от мирной жизни.
„Важные истории“: Минобороны РФ начало вербовать на войну женщин в отряды снайперов и операторов дронов.
Частная военная компания „Редут“, подконтрольная Минобороны РФ, объявила набор женщин на боевые специальности в добровольческий батальон „Борз“ для отправки на войну в Украину. Потенциальным наемницам предлагают контракт на полгода с зарплатой от 220 тысяч рублей. Если у кандидаток нет навыков обращения с оружием, им обещают месяц подготовки и обучения в Донецке. За ранение на фронте полагается выплата от одного до трех миллионов рублей, за смерть — пять миллионов рублей. По истечении контракта присваивается статус ветерана боевых действий.
Венгрия, которая состоит в Евросоюзе и НАТО, отказалась предоставить какую-либо военную помощь Украине после полномасштабного российского вторжения, а также выступала против введения ряда санкций. В 2022 году Венгрия блокировала программу помощи Украине на 18 миллиардов евро.В сентябре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство „не будет поддерживать Украину ни по одному международному вопросу“ до тех пор, пока не будут восстановлены языковые права венгерского меньшинства на западе Украины. Он также сказал, что у властей Венгрии нет „непреодолимого желания“ голосовать за вступление Украины в ЕС.
The Washington Post: убийство Дарьи Дугиной спланировала Служба безопасности Украины.
Проект Oryx: в результате удара ВСУ по аэродромам в Бердянске и Луганске уничтожены девять российских вертолетов, еще 15 повреждены.
Владимир Зеленский в обращении по итогам 607-го дня войны высказался о боевых действиях в Украине:
Провел Ставку. Вопрос, по сути, единственный — ситуация на всех наших направлениях. Фронт — Авдеевка… Особенно благодарен воинам на этом направлении! Стойкость там — это сила для всей Украины сейчас. Марьинка, другие донецкие направления. Лиман. Купянск. Спасибо, воины! Отдельно — юг. Запорожская область, Херсон и область, Одесса… Конечно, наша государственная граница — восток, север. Укрепление границы. Поставка боеприпасов на передовую, в частности наши поставки, украинское производство. Я благодарю все предприятия, всех работников, которые дают Украине этот результат — постоянное увеличение нашего производства оружия и боеприпасов.
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