План изымать автомобили у должников по алиментам провалился

Член правления Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Айве Колсар объяснила Rus.err.ee, в чем основная проблема: „У меня 700 дел по алиментам, из них по пяти проходит автомобиль, впервые зарегистрированный после 2010 года. В основном речь идет о транспортных средствах без техосмотра и страховки“.

Она добавила, что изъятие дешевых автомобилей обойдется дороже, чем средства, которые можно получить от их реализации. „Закон гласит, что требование о взыскании не обращается к исполнению, если деньги, полученные от продажи имущества, не покрывают исполнительные расходы“.

Организация предлагает два решения этой ситуации: либо отменить поправку в закон, позволяющую изымать автомобили должников по алиментам, либо разрешить полиции изымать автомобили во всех исполнительных производствах, а не только касающихся алиментов.

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