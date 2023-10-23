Рийгикогу собирается ужесточить контроль над топливными картами депутатов

„Мы обсудим три момента. Во-первых, депутат Рийгикогу не имеет права передавать свою топливную карту другим лицам. Во-вторых, заправлять автомобиль можно будет только раз в день, и в-третьих, покупать можно будет только один вид топлива, необходимый для автомобиля, который депутат зарегистрирует в базе данных канцелярии парламента. Вот такие предложения у нас есть“, - сказал спикер Рийгикогу Лаури Хуссар (Eesti 200).

Как признают депутаты, в нынешнем порядке компенсации расходов, связанных с работой Рийгикогу, есть своего рода серые зоны, которые и вводят некоторых в соблазн.

„Как человек, давно работающий в Рийгикогу, я знаю, что этические границы у разных депутатов не совпадают, и потому не очень верю в создание идеальной системы, которая исключит всякие злоупотребления. Но, разумеется, надо искать возможности улучшить нынешнюю систему“, - сказал депутат Рийгикогу Прийт Сибул (Isamaa).

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