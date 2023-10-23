Война Израиля с ХАМАС: больницы Газы не справляются с потоком раненых и погибших

В самой больнице врачи спешат сделать повязки ходячим больным и потом все силы бросают на спасение тяжелораненных. Но запасы медикаментов и других медицинских материалов стремительно подходят к концу.

Корреспондент Арабской службы Би-би-си, побывавший в этой переполненной больнице, стал свидетелем того, как врачи бросаются от одного раненого к другому, спеша оказать им помощь.

„Мы работаем здесь c рассвета, и весь больничный двор уже забит телами погибших, рефрижераторы переполнены, и морг тоже, у нас даже не хватает мешком для тел, их так много. Тела прибывают разорванными на части, мы не можем их идентифицировать, потому что они сильно изуродованы“, — рассказал один из работников больницы, по словам которого ситуация просто невыносима.

„Несмотря на все, что мы видели до этого, такого мы еще никогда не наблюдали“, — признался он.

Похожие сцены наблюдаются в больницах по всей территории Газы.

Как говорится в сообщении, которое отправил Би-би-си один из врачей больницы Аль-Кудс в городе Газа, в здания рядом с ней, где врачи и медсестры оказывали помощь более чем 500 пациентам, попали бомбы.

В голосовом сообщении этот врач, не пожелавший назвать своего имени из соображений безопасности, рассказал, что пациенты и мирные жители, укрывающиеся в этой больнице, пребывают в „состоянии ужаса“.

Он назвал „катастрофической“ ситуацию, когда медикам приходится выбирать, кому оказывать помощь первому, при том что многие раненые по несколько дней вынуждены ждать операции.

Медперсонала также на хватает. Кто-то погиб, кто-то не может добраться до больницы. Оставшиеся врачи и медсестры делят кров с жителями Газы: около 1200 человек укрываются в больнице от авианалетов.

„Здесь в больнице около 120 раненых различной степени тяжести, 10 пациентов на аппаратах ИВЛ, и еще около 40 хронических больных, — сообщил тот же врач. — К тому же здесь около 1200 временно перемещенных лиц, такое большое число людей трудно перевезти в другое место, так что мы решили не эвакуироваться“.