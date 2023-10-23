Война Израиля с ХАМАС: больницы Газы не справляются с потоком раненых и погибших
В больнице имени мучеников Аль-Аксы в Газе не хватает мешков, чтобы заворачивать тела убитых. Тела погибших складывают во дворе больницы, над ними произносится молитва, рядом рыдают от горя родственники.
В самой больнице врачи спешат сделать повязки ходячим больным и потом все силы бросают на спасение тяжелораненных. Но запасы медикаментов и других медицинских материалов стремительно подходят к концу.
Корреспондент Арабской службы Би-би-си, побывавший в этой переполненной больнице, стал свидетелем того, как врачи бросаются от одного раненого к другому, спеша оказать им помощь.
„Мы работаем здесь c рассвета, и весь больничный двор уже забит телами погибших, рефрижераторы переполнены, и морг тоже, у нас даже не хватает мешком для тел, их так много. Тела прибывают разорванными на части, мы не можем их идентифицировать, потому что они сильно изуродованы“, — рассказал один из работников больницы, по словам которого ситуация просто невыносима.
„Несмотря на все, что мы видели до этого, такого мы еще никогда не наблюдали“, — признался он.
Похожие сцены наблюдаются в больницах по всей территории Газы.
Как говорится в сообщении, которое отправил Би-би-си один из врачей больницы Аль-Кудс в городе Газа, в здания рядом с ней, где врачи и медсестры оказывали помощь более чем 500 пациентам, попали бомбы.
В голосовом сообщении этот врач, не пожелавший назвать своего имени из соображений безопасности, рассказал, что пациенты и мирные жители, укрывающиеся в этой больнице, пребывают в „состоянии ужаса“.
Он назвал „катастрофической“ ситуацию, когда медикам приходится выбирать, кому оказывать помощь первому, при том что многие раненые по несколько дней вынуждены ждать операции.
Медперсонала также на хватает. Кто-то погиб, кто-то не может добраться до больницы. Оставшиеся врачи и медсестры делят кров с жителями Газы: около 1200 человек укрываются в больнице от авианалетов.
„Здесь в больнице около 120 раненых различной степени тяжести, 10 пациентов на аппаратах ИВЛ, и еще около 40 хронических больных, — сообщил тот же врач. — К тому же здесь около 1200 временно перемещенных лиц, такое большое число людей трудно перевезти в другое место, так что мы решили не эвакуироваться“.
Израильские военные неоднократно заявляли, что всем, кто находится на севере Газы, в целях безопасности необходимо переехать на юг сектора.
Сотни тысяч жителей последовали этому совету, но тысячи других предпочли остаться дома на севере.
Органы здравоохранения Газы, которые контролируются группировкой ХАМАС, утверждают, что в ночь с воскресенья на понедельник в результате авианалетов погибли десятки мирных жителей.
ЦАХАЛ говорит, что за последние сутки были нанесены удары по 320 целям, включая тоннели и посты ХАМАС и их союзника, группировки „Палестинский исламский джихад“ (объявлен в России террористической организацией и запрещен).
Больницам в Газе от этого не легче: пока что в Газу смогли войти лишь три небольших автоколонны с гуманитарной помощью, в то время как до войны в Газу ежедневно приходило около 500 грузовиков с грузами.
Хотя автоколонны смогли доставить немного продовольствия и медикаментов, топливо в Газу так и не поступило с начала конфликта, а между тем оно жизненно необходимо для работы больничных генераторов.
В воскресенье детский фонд ООН ЮНИСЕФ предупредил, что жизнь 120 детей в инкубаторах, включая 70 детей, рожденных до срока, зависит от работы аппаратов ИВЛ, подключенных к дизельэлектрогенераторам после того, как Израиль прекратил подачу в Газу электроэнергии.
В свою очередь в руководстве израильской армии утверждают, что ХАМАС приберегает топливо для себя и не делится им с гражданскими.
При этом топливо во многих больницах на исходе, и как говорит директор благотворительной организации Медицинская помощь палестинцам Фикр Шалтут, дети на ИВЛ погибнут, если генераторы остановятся.