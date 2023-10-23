Венгрия снова заблокировала выделение 500 миллионов евро военной помощи Украине

Соглашение не было достигнуто из-за позиции Венгрии, сообщает брюссельский корреспондент „Радио Свобода“ Рикард Йозвяк. „Как и ожидалось, на сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС не было достигнуто соглашения по восьмому траншу (500 млн.) военной помощи ЕС для Украины. Венгерский банк OTP был исключен из черного списка компаний, которые продолжают работать в России, но Будапешт хочет получить юридические гарантии, что это навсегда“, — пишет Йозвяк.

Украина исключила венгерский банк OTP из списка „спонсоров войны“ в начале октября. В мае 2023 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать транш из Европейского фонда мира на 500 миллионов евро до того, как банк исключат из списка. Венгерское правительство объявило, что не одобрило выделение очередного транша военной поддержки Украине, обосновав это тем, что средства фонда мира можно использовать в Балканах и на севере Африки, пишет Медуза.

Европейский фонд мира создан в марте 2021 года. Он финансируется за счет взносов стран-членов Евросоюза. Украина в рамках фонда получила от ЕС около 3,6 миллиарда евро. Помимо Украины из Европейского фонда мира финансировалась помощь в сфере обороны еще ряду стран, включая Грузию, Молдову, Мали, Сомали и Ливан.

Венгрия, которая состоит в Евросоюзе и НАТО, отказалась предоставить какую-либо военную помощь Украине после полномасштабного российского вторжения, а также выступала против введения ряда санкций. В 2022 году Венгрия блокировала программу помощи Украине на 18 миллиардов евро.В сентябре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство „не будет поддерживать Украину ни по одному международному вопросу“ до тех пор, пока не будут восстановлены языковые права венгерского меньшинства на западе Украины. Он также сказал, что у властей Венгрии нет „непреодолимого желания“ голосовать за вступление Украины в ЕС.

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