Навального силой вывели из камеры после отказа идти на суд(4)
Находящийся в заключении оппозиционер Алексей Навальный отказался выходить из камеры и идти на следственные действия, проводимые в связи с его иском к исправительной колонии №6 в Мелехово. Как пояснил в понедельник, 23 октября, соратник политика, директор ФБК Иван Жданов, таким образом Навальный хотел выразить протест против того, что его лишили всех письменных принадлежностей. В итоге в камеру Навального „вошли силовики в касках и, применяя силу, потащили его к следователю“, - говорится в посте Жданова в Telegram.
Иск Навального к администрации колонии, где он содержится, рассматривает городской суд Коврова во Владимирской области. Ранее пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что 23 октября Навального не было на заседании, хотя обычно он „участвует в ковровских судах по видеосвязи“. Судебное заседание отложили до 2 ноября, пишет DW.com.
Арест троих адвокатов Навального
13 октября Басманный районный суд Москвы на два месяца арестовал трех адвокатов Алексея Навального - Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера. По делу об участии в экстремистском сообществе им грозит до шести лет лишения свободы. Соратники Навального уверены, что обвинения против адвокатов связаны со стремлением российских властей изолировать оппозиционера.
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