Навального силой вывели из камеры после отказа идти на суд

Находящийся в заключении оппозиционер Алексей Навальный отказался выходить из камеры и идти на следственные действия, проводимые в связи с его иском к исправительной колонии №6 в Мелехово. Как пояснил в понедельник, 23 октября, соратник политика, директор ФБК Иван Жданов, таким образом Навальный хотел выразить протест против того, что его лишили всех письменных принадлежностей. В итоге в камеру Навального „вошли силовики в касках и, применяя силу, потащили его к следователю“, - говорится в посте Жданова в Telegram.