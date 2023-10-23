Ааб: повышение экологических налогов ударит по людям и предприятиям(1)
От повышения плат за природопользование в настоящее время необходимо отказаться, так как это окажет негативное влияние на конкурентоспособность предприятий и приведет к росту безработицы, поэтому фракция центристов в понедельник предложила отклонить соответствующий законопроект в первом чтении, сказал заместитель парламентской финансовой комиссии Яак Ааб.
„Повышение плат за природопользование приведет к увеличению налоговой нагрузки для предприятий, а оплачивать это должен будет потребитель. Что касается повышения налогов, то здесь правительство давно перешло все разумные границы. Повышение налога с оборота, акциза на топливо и госпошлин, а также введение автомобильного налога в 2025 году преследуют лишь одну цель – найти деньги на выполнение предвыборного обещания реформистов отменить налоговый горб. Предприятия, многие из которых и так оказались на грани выживания, не заслуживают такого отношения“, - сказал Ааб.
По словам Ааба, у правительства нет плана по выходу из экономического кризиса, а повышение налоговой нагрузки лишь повысит неуверенность в завтрашнем дне и приведет в волне банкротств. „Соглашусь с председателем правления компании Tallink Пааво Ныгене, который подчеркнул, что налогообложение населения с целью сделать его еще беднее не приведет к экономическому росту, поэтому правительству следует в первую очередь сосредоточиться на создании возможностей для инвестиций. Повышение экологических налогов – это лишь способ пополнить казну, который в очередной раз доказывает несостоятельность бюджетной политики реформистов“, - отметил Ааб.
Яак Ааб добавил, что устанавливаемая плата за вырубку леса значительно ухудшит положение владельцев лесных угодий, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий. „Несколько компаний лесной промышленности уже обанкротились в этом году, планируемые изменения еще больше усложнят положение это отрасли. Продукция эстонских предприятий перестала быть конкурентоспособной из-за высоких цен“, - отметил Ааб.
„В пояснительной записке к законопроекту сказано, что поступления платы за вырубку леса могут быть направлены на восстановление лесов, однако в госбюджете это никак не отражено“, - добавил он.
Согласно законопроекту, с 1 июня 2024 года увеличится плата за загрязнение воды, воздуха и складирование сланцевых отходов. „Ставки налогов для предприятий сланцевой промышленности вырастут в 2024 году на 20% и в 2025 году – на 44. За четыре года рост составит 150%. Оплачивать это придется потребителю“, - сказал Ааб.
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