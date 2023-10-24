Аналитический центр США признал налоговую систему Эстонии самой конкурентоспособной

В качестве сильных сторон эстонской налоговой системы аналитический центр в очередной раз отмечает, что 20-процентный подоходный налог с предприятий применяется только при распределении прибыли: это позволяет компаниям реинвестировать свою прибыль без уплаты налогов. Он также высоко оценивает широкую базу НСО в Эстонии и низкие управленческие расходы.

Кроме того, в докладе положительно оценивается система земельного налога, которая основывается исключительно на ценности земли и не учитывает ценность находящейся на ней недвижимости. Среди рассмотренных стран аналогичная система существует только в Австралии.

В качестве недостатка налоговой системы Эстонии аналитический центр отмечает, что количество двусторонних налоговых соглашений ниже среднего по ОЭСР: 62 против 74. Территориальность эстонской налоговой системы ограничивается государствами-членами Европейской экономической зоны и Швейцарией, что означает, что только доходы, получаемые из этих стран, освобождаются от подоходного налога в Эстонии без дополнительных условий.

В рейтинге этого года Латвия, где также введена система, аналогичная эстонскому корпоративному подоходному налогу, по-прежнему занимает второе место. Литва занимает 9-е место, а Финляндия - 19-е.

Индекс Tax Foundation оценивает главным образом два аспекта налоговой политики: конкурентоспособность и нейтральность. Конкурентоспособная и нейтральная налоговая система способствует экономическому росту, стимулирует инвестиции и в то же время обеспечивает достаточные налоговые поступления в бюджет страны. В общей сложности для составления индекса используется более 40 различных переменных.

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