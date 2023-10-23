ВИДЕО и ФОТО | Международный музыкальный фестиваль им. Мравинского стартовал в Нарве. Программа удивила слушателей
В Нарве в концертном зале „Женева“ в субботу, 21 октября, стартовал XXIX Международный музыкальный фестиваль имени Евгения Мравинского. Он чествует 120-летие со дня рождения и 35-летие памяти выдающегося дирижера XX века, для которого Нарва и Нарва-Йыэсуу в течение тридцати лет были родными местами и источником вдохновения.
Первая программа фестиваля называлась „От классики к неоклассике“. Солировал пианист Гинтарас Янушявичюс, известный молодой музыкант, который сейчас живет в Германии. Сольные концерты и мастер-классы пианиста проходят по всему миру. С 2017 года он является художественным руководителем и профессором фортепиано в летней фортепианной академии „Klaipėda Piano Masters“ в Литве, а также в фортепианной академии „Feuerwerk Einbeck“ в Германии. В 2020 году он присоединился к преподавательскому составу своей alma mater - Ганноверского университета музыки, театра и медиа.
Интересно, что в 2002 году, будучи подростком, Гинтарас Янушявичюс взял гран-при Шопеновского конкурса в Нарве. Гинтараса разыскал и пригласил на открытие фестиваля руководитель Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура.
„Любовь к музыке у меня от родителей, они оба музыканты“, - рассказал Гинтарас. Он добавил, что свой „карьерный“ вопрос он решил для себя как раз в Нарве, когда стал победителем конкурса Шопена. „Когда я почувствовал, что есть доверие людей, которые намного больше меня знают, что такое музыка, я понял, что и мне надо намного серьезнее к ней отнестись“, - добавил пианист.
Концерт для фортепиано и 18 инструментов Aubade Франсиса Пуленка ранее никогда не исполнялся в Эстонии. Анатолий Щура устроил премьеру. На концерте он предупредил слушателей, что прозвучит оригинальная музыка, к которой, возможно, они не привыкли.
Кроме Пуленка в субботу прозвучали произведения Прокофьева и Моцарта. Почему музыканты объединили композиторов 20 века Пуленка и Прокофьева? Потому что они когда-то дружили. Как рассказали организаторы мероприятия, участник объединения французских композиторов Les Six Франсис Пуленк и Сергей Прокофьев в юности за свои экстравагантные творческие дебюты были именованы „enfant terrible“. Их недолго длившаяся дружба, скрепленная страстью к бриджу, шахматам и игре на фортепиано, прервалась в 1932 году, когда Прокофьев навсегда покинул Францию. В 1962 году к приближающемуся десятилетию памяти Прокофьева Пуленк написал исполненную печали сонату для гобоя и фортепиано, которая стала его последним сочинением и свидетельством почитания ушедшего друга.
Анатолий Щура отмечает, что программа этого фестиваля уникальная и необычная.
Организаторы фестиваля приглашают слушателей на другие концерты фестиваля, в которых примет участие большое количество солистов из разных стран.
3 ноября в нарвской „Женеве“ и 4 ноября в зале Кадриоргского дворца состоится камерная программа с произведениями Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. В концерте также примет участие солистка Бакинского камерного оркестра Хумай Гаджизаде.
12 ноября в Нарве слушатели смогут попасть в изысканную атмосферу XXVIII века. Нарвский симфонический оркестр и британский скрипач Майкл Фойл исполнят сочинения Гайдна и Моцарта. А с 16 по 19 ноября в Таллинне, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Нарве пройдут финальные фортепианные вечера украинского пианиста Михаила Диордиева. Прозвучат новейшие сочинения современных украинских и австрийских композиторов, а так же произведения Шопена, Рахманинова, Дебюсси и Листа.
Смотрите интервью с пианистом Гинтарасом Янушявичюсом и Анатолием Щурой, которое записал медиапроект IdaRepost.
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