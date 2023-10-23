ВИДЕО и ФОТО | Международный музыкальный фестиваль им. Мравинского стартовал в Нарве. Программа удивила слушателей

Первая программа фестиваля называлась „От классики к неоклассике“. Солировал пианист Гинтарас Янушявичюс, известный молодой музыкант, который сейчас живет в Германии. Сольные концерты и мастер-классы пианиста проходят по всему миру. С 2017 года он является художественным руководителем и профессором фортепиано в летней фортепианной академии „Klaipėda Piano Masters“ в Литве, а также в фортепианной академии „Feuerwerk Einbeck“ в Германии. В 2020 году он присоединился к преподавательскому составу своей alma mater - Ганноверского университета музыки, театра и медиа.

Интересно, что в 2002 году, будучи подростком, Гинтарас Янушявичюс взял гран-при Шопеновского конкурса в Нарве. Гинтараса разыскал и пригласил на открытие фестиваля руководитель Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура.

„Любовь к музыке у меня от родителей, они оба музыканты“, - рассказал Гинтарас. Он добавил, что свой „карьерный“ вопрос он решил для себя как раз в Нарве, когда стал победителем конкурса Шопена. „Когда я почувствовал, что есть доверие людей, которые намного больше меня знают, что такое музыка, я понял, что и мне надо намного серьезнее к ней отнестись“, - добавил пианист.

Концерт для фортепиано и 18 инструментов Aubade Франсиса Пуленка ранее никогда не исполнялся в Эстонии. Анатолий Щура устроил премьеру. На концерте он предупредил слушателей, что прозвучит оригинальная музыка, к которой, возможно, они не привыкли.