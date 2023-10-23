Незаконное пересечение границы, поддельные документы, штрафы и запрещенная символика страны-агрессора: как прошли выходные на погранпункте в Нарве

20 октября на пограничном переходе „Нарва“ гражданин Израиля предъявил поддельные паспорт и справку на домашнее животное. Уголовное дело на него не возбудили, потому что он согласился оплатить процессуальные издержки и возможный штраф. В итоге он расстался с 300 евро и смог въехать в Эстонскую Республику.

Также в выходные дни было зафиксировано два случая незаконного пересечения временного пункта пропуска на маломерном судне по реке Нарва на направлении Эстония-Россия-Эстония. Водители маломерных судов были оштрафованы на 200 евро.

21 октября в пункте пропуска „Нарва“ пограничники проверили гражданина Эстонской Республики, который демонстрировал предмет с символикой государства-агрессора. Внимание гражданина было обращено на то, что подобная символика в нашей стране запрещена. Мужчину оштрафовали, он должен заплатить государству 400 евро.

Не смогли въехать в Эстонию 67 иностранцев: 47 граждан Молдовы, десять граждан Украины, три гражданина России, по два гражданина Беларуси и Израиля, по одному гражданину Армении, Сербии и Грузии.

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие документов, необходимых для въезда, неясные показания о цели поездки или в ходе беседы оказывалось, что человек может представлять угрозу общественному порядку и безопасности нашей стране. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они были возвращены в Россию.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .