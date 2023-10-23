Юный футболист „Левадии“ отправился на просмотр в „Валенсию“. „Эта новость стала для меня шоком“

В последние сезоны 15-летний Кристал выступал преимущественно в Первой лиге, где забил 14 голов в 59 матчах за „Левадию“ U21. В Высшей лиге он выходил на поле пять раз. Кристал дебютировал в Высшей лиге в составе „Таммеки“ когда ему было 14 лет.

„Валенсия“ является шестикратным чемпионом Испании. Также клуб выигрывал местные кубковые соревнования восемь раз и одержала победу в Лиге Европы в 2004 году. Нынешний главный тренер „Левадии“ Курро Торрес сыграл за „Валенсию“ 165 матчей. К тому же в клубе играли и такие великие футболисты, как Давид Вилья, Давид Сильва и Марио Кемпес.

Сам Кристал был шокирован приглашением от „Валенсии“: „Тренировки пока проходят хорошо, думаю, я хорошо справился с ними, мои товарищи по команде приняли меня хорошо и уже стали мне друзьями. Когда я узнал, что „Валенсия“ приглашает меня на просмотр - эта новость стала для меня шоком. Когда я понял, что могу показать себя в академии топ-клуба Европы - сразу начал собирать вещи, вылет был уже на следующий день“.

„Здесь все идеально, спортивные условия очень хорошие и профессиональные. Несмотря на то, что я приехал на просмотр в команду до 19 лет, я уже успел потренироваться и с командой Валенсия-Б“, - добавил Патрик.

Кристал присоединился к тренировкам „Валенсии“ 15 октября и пробудет там ровно две недели, то есть до 29 октября. „Мы рады, что в „Левадии“ заметили такого талантливого игрока в лице Патрика, у него есть прекрасная возможность проявить себя в молодежной системе топ-клуба Европы. От всего клуба желаем ему удачно пройти просмотр!“ - сказал помощник тренера „Левадия U21“ Никита Мартынов.

Менеджер основной команды „Левадии“ Евгений Гурчиоглуянц охарактеризовал Кристала так: „Патрик – очень талантливый футболист, который сразу выделился в своей возрастной группе. У него отличный боевой дух и отличная техника. Кроме того, он может принимать на поле множество нестандартных решений, чтобы удивить соперника“.

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