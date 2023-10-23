Китай призвал Финляндию к объективному расследованию повреждения газопровода

Китай и Финляндия взаимодействуют по вопросу повреждения газопровода Balticconnector, китайская сторона надеется, что стороны сумеют как можно скорее установить факты, - сообщила офциальный представитель МИД КНР Мао Нин.

В пятницу Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что расследование повреждения газопровода сосредоточится на роли китайского контейнеровоза NewNew Polar Bear под флагом Гонконга.

„Во время инцидента китайское судно осуществляло обычное плавание в соответствующей акватории, никаких ненормальных морских условий в это время не было зафиксировано“, - сказала Мао Нин, добавив, что Китай всегда выступал за укрепление международного сотрудничества для совместной защиты безопасности трансграничной инфраструктуры.

Расследование повреждения газопровода сосредоточится на китайском судне

В ходе предварительного следствия полиция Финляндии установила, что передвижение китайского судна, ходящего под флагом Гонконга, соответствует времени и месту повреждения трубопровода. На морском дне был найден предмет, который мог повредить газопровод.

В настоящее время Центральная криминальная полиция проверяет, связан ли обнаруженный на морском дне предмет с повреждением газопровода.

По словам ведущего расследование Ристо Лохи, подтвердилось, что причиной повреждения газопровода стало механическое воздействие, и, исходя из имеющейся информации, нет оснований подозревать, что повреждение газопровода произошло в результате взрыва. В ходе расследования на илистом морском дне был обнаружен тяжелый предмет.

„В настоящее время мы выясняем, что это за предмет и как он связан с повреждением газопровода“, - сообщил Ристо Лохи в переданном в пятницу вечером пресс-релизе.

Объект находится глубоко на морском дне, поэтому определить, что это такое, пока не представляется возможным. Полиция продолжает расследование на месте событий. „Для исследования объекта мы планируем поднять его со дня моря“, - добавил Лохи.