Полиция подтвердила: тело пропавшего в море в Нарва-Йыэсуу сёрфингиста было обнаружено на российской стороне

Неделю назад председатель яхт-клуба Нарва-Йыэсуу Анатолий Иванов сообщил RusDelfi, что, насколько ему известно, тело пропавшего сёрфингиста вынесло на российский берег в районе деревни Большое Кузёмкино. Тогда полиция еще не подтвердила эту информацию, так как тело не было опознано.

Опознание состоялось, и полиция подтвердила, что утонувший мужчина — живший в Эстонии 52-летний гражданин Российской Федерации.

Как рассказал на прошлой неделе начальник Нарвского кордона ДПП Дмитрий Горелов, вечером 14 октября в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Нарва-Йыэсуу в море пропал сёрфингист. Полиция организовала поиски пропавшего, в которых были задействованы волонтеры, спасатели, пограничники, морское бюро и авиаотряд. „Поиски продолжались сутки. К вечеру воскресенья (15 октября — ред.) активные поиски были прекращены, так как они не дали результата“, - сказал он.

Хотя сёрфинг становится все более популярным, по данным Департамента полиции и погранохраны, нельзя сказать, что любители этого вида спорта стали чаще попадать в беду. „В полицию за помощью обращались в редких случаях. Мы рекомендуем сёрфингистам трезво оценивать свои навыки, учитывать погодные условия и не отправляться в море в одиночку. Прежде чем отправиться в море, сообщите близким, в каком именно место собираетесь ловить ветер и как долго. Отправляясь на водоем, по которому проходит граница, зарегистрируйтесь на сайте водоема. Если в к вечеру не вернетесь на берег, поиски начнутся автоматически“, - сказал Горелов.

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