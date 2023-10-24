Жительница Эстонии, победившая рак груди: Я услышала те самые слова, которые переворачивают мир любого человека: у вас опухоль
Ежегодно 15 октября во многих странах странах мира проводится Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Но отмечают эту дату в течение всего октября. Символом считается розовая лента как символ женственности и красоты. Поэтому весь октябрь называют розовым. RusDelfi поговорил с жительницей Эстонии Оксаной Меркуловой, которой удалось победить рак молочной железы.
От уточнения диагноза и до последнего дня — 9 месяцев
Оксане Меркуловой — сорок четыре. Международный мастер-педагог в области дизайна ногтей, в Эстонии у нее своя студия и школа. Несколько лет назад Оксана столкнулась с серьезным заболеванием и успешно победила тяжелый недуг.
„Сложно сказать, когда моя история началась и что спровоцировало болезнь. Врачи могут лишь предположить вероятные причины, но никто не скажет со стопроцентной уверенностью истинную и единственную причину появления этого заболевания“, — начинает свой рассказ Оксана.
В конце 2018 года у женщины случилась замершая беременность. „Возможно, частично это стало одной из причин, но это не доказано, — делится Оксана. — После появился лишний вес. В 2020 когда началась пандемия, появилось свободное время, и я воспользовалась этой возможностью, чтобы привести физически тело в норму“.