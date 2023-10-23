ВИДЕО | Нина Петрыкина вошла в историю эстонского фигурного катания, заняв третье место на этапе Гран-при в США

Победительницей соревнований в женском одиночном катании стала Луна Хендрикс из Бельгии, которая по итогам двух программ - короткой и произвольной - набрала 221,28 балла, передают „Новости спорта“ на волне „Радио 4“.

Второе место заняла американка Изабо Левито (208,15), третье — представительница Эстонии Нина Петрыкина, которая после короткой программы шла четвертой. Подопечная тренера Светланы Варнавской установила новый личный рекорд в произвольной программе - 129,53 балла, что на 76 сотых лучше ее предыдущего лучшего результата, показанного в 2022 году на чемпионате Европы в Таллинне.

По сумме двух программ 19-летняя Петрыкина также установила новый личный рекорд - 194,55 балла. Ее прежнее лучшее достижение (193,49) было установлено на чемпионате мира этого года в Японии, когда фигуристка заняла девятое место.

„На пункты мы не смотрели, в этот раз больше ориентировались на места. Сейчас нас обеих переполняют эмоции. Испытываем прежде всего гордость за страну, поскольку до сих пор никто из представителей Эстонии на Гран-при такого высокого уровня медалей не завоевывал. Мы восприняли это очень эмоционально. Это очень здорово. Мы обе очень рады. Для такого результата пришлось очень много трудиться“, - рассказала Светлана Варнавская в интервью Rus.ERR.

До Петрыкиной ни одной из эстонских фигуристок не удавалось попадать в первую тройку на этапах Гран-при. Лучшим результатом до сих пор было пятое место, которое в 2009 году в США заняла Елена Глебова.

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