Российские войска атаковали Украину беспилотниками. Удар вновь был нанесен по Одесской области

В результате работы сил ПВО, мобильных огневых групп и авиации было сбито 13 беспилотников „Шахед 136/131“, один дрон другого типа, а также ракета Х-59, выпущенная российским Су-34, находившимся над территорией Запорожской области.

В Одесской области, пишет „Думская“, в ночь на 23 октября атака дронов продолжалась около 3,5 часа. Всего было сбито девять беспилотниокв. Обломки одного из дронов упали на крышу склада объекта портовой инфраструктуры. Люди не пострадали.

Также сообщалось о работе ПВО в Хмельницкой и Кировоградской областях. Данных о пострадавших оттуда также не поступало.

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