ВИДЕО | Уроженец Нарвы оформил дубль в чемпионате Италии и помог клубу прервать двухматчевую безвыигрышную серию

На 16-й минуте „Пескара“ проигрывала со счетом 0:1, но на 30-й минуте Федерико Аккорнеро сравнял счет. В конце первого тайма „Пескара“ заработала пенальти, который уверенно реализовал Георгий Тунев. На этом уроженец Нарвы не стал останавливаться, и в начале второго тайма Тунев увеличил преимущество „Пескары“, пробив из-за пределов штрафной. Победную точку в матче поставил Луиджи Куппоне, реализовавший пенальти на 76-й минуте матча.

22-летний Георгий Тунев, перешедший в „Пескару“ этим летом, забил пять мячей в шести матчах за свой новый клуб, что выводит его на третье место в списке бомбардиров Серии „C“ (группа В). „Пескара“ прервала свою двухматчевую безвыигрышную серию и поднялась на третье место в турнирной таблице.

Тунев не смог выйти в стартовом составе „Пескары“ в двух предыдущих матчах Серии „С“, так как представлял сборную Эстонии в отборочном матче чемпионата Европы против Азербайджана и в товарищеской игре против Таиланда.

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