Договорной матч в Латвии: временно дисквалифицированы сразу 12 футболистов

Комитет по честной игре и этике ЛФФ наложил временный запрет на участие нескольких игроков рижского „Динамо“ в любых футбольных мероприятиях.

Федерация сообщает, что совместно с партнерами по сотрудничеству и ответственными учреждениями начала внутреннее расследование матча первой лиги чемпионата Латвии „Динамо“ Рига - „Тукумс 2000“-2, который состоялся 7 октября. После первого тайма рижане вели 3:0, но во втором тайме хозяева пропустили 4 гола и проиграли гостям из Тукумса со счетом 3:4.

Спустя несколько дней после этого матча команда „Динамо“ Рига“ снялась с первенства Латвии. На тот момент рижане занимале предпоследнее, 13-е место (18 очков в 22 матчах), в оставшихся четырех турах динамовцам засчитаны технические поражения (0:3). У „Тукумса-2“ - 26 очков.

После оценки мнений приглашенных комитетом экспертов и проведения обсуждений с рядом заинтересованных сторон, а также анализа имеющихся отчетов мониторинга УЕФА и тотализаторов установлено, что до принятия решения комитетом ЛФФ, 12 игрокам „Динамо“ запрещено участвовать в любой деятельности, связанной с футболом. Это касается Вахтанга Йомидава, Дмитрия Ефименко, Бадри Лолу, Маркуса Калниньша, Георгия Сачкова, Рихарда Каулиньша, Даниэля Федоровича, Александра Картишова, Раена Талбергса, Артура Летчикова, Лукаса Кристофера Гандза и Эдгара Брициса.

Запрет будет действовать не дольше 1 декабря.

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