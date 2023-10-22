ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (606-й день) | ВСУ: Россияне используют для БПЛА двигатели с AliExpress
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
При ракетном ударе по терминалу „Новой почты“ пострадали 17 человек
Количество пострадавших в результате ракетного удара по терминалу „Новой почты“ под Харьковом увеличилось до 17 человек, сообщила прокуратура Харьковской области. Еще один работник предприятия получил осколочные ранения, ему оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался.
В результате российского удара погибли шестеро сотрудников компании. Среди раненых двое находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро - в тяжелом.
Oryx: ВСУ уничтожили девять вертолетов на аэродромах в Бердянске и Луганске
В результате украинского удара ракетами ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске были уничтожены по крайней мере девять российских вертолетов, подсчитали аналитики OSINT-проект Oryx, которые ведут счет потерям Украины и России, опираясь на открытые данные.
По данным Oryx, в результате ракетного удара были уничтожены семь вертолетов Ка-52 „Аллигатор“, еще восемь получили повреждения, а также два вертолета Ми-8, еще семь были повреждены. Аналитики подчеркнули, что некоторые из машин, записанных в раздел „поврежденных“, вероятно, не подлежат восстановлению.
Игнат: Россияне используют для БПЛА двигатели с AliExpress
Дроны, используемые для обстрелов Украины, россияне изготавливают с использованием двигателей с китайского сервиса AliExpress, заявил в эфире украинского телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. „Есть обломки, есть остатки, видно из чего враг их складывает. Фактически с AliExpress там куплены двигатели и таким образом противник будет их применять. Это уже не впервые, когда из простых материалов, как говорится, „из палок“ лепят этот „самолет“ и запускают его в сторону нашего государства“, - указал он. При этом такие дроны представляют опасность, поскольку несут несколько килограммов взрывчатки. Два такие БПЛА минувшей ночью прилетели на территорию Украины с северного направления, добавил Игнат.
„ВЧК-ОГПУ“: В РФ заморозили предоставление боевикам ЧВК статуса ветерана боевых действий
По данным Telegram-канала „ВЧК-ОГПУ“, в России заморозили присвоение боевикам частных военных компаний статуса ветерана боевых действий. 10 октября боевикам ЧВК „Вагнер“ объяснили порядок получения данного статуса, но уже 13 октября „все это было аннулировано“, указывается в сообщении со ссылкой на неназванный источник. „Неофициально бойцам говорят, что с удостоверениями, а равно и с льготами, придется повременить на неопределенный срок. Объясняют это некими „техническими моментами“. Но судя по всему, данная проблема возникла в рамках мероприятий Минобороны по перетягиванию к себе наемников из Вагнера“, - пишет далее „ВЧК-ОГПУ“.
ISW: РФ „прощупывает“ систему ПВО Украины в преддверии зимних ударов
Россия изменила тактику бомбардировок и обстрелов Украины, отмечает в новой сводке американский Институт изучения войны (ISW). Оперативное командование „Юг“ ВСУ сообщило, что в ночь на 21 октября РФ ударила неопознанными ракетами класса „воздух-земля“ по Николаевской, Херсонской и Одесской областям, ракетами Х-59 - по Кривому Рогу, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областям, а также ракетами „Искандер-К“ и дронами Shahed - отдельно по Кривому Рогу. Российские ВКС, по тем же данным, запустили 30 корректируемых авиационных бомб по прифронтовой зоне в Херсонской области.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВС РФ впервые применили подобную тактику смешанных атак, надеясь таким образом истощить противовоздушную оборону ВСУ. Аналитики ISW считают, что Россия при этом пытается нащупать бреши в украинской системе ПВО, чтобы зимой снова развернуть массированную кампанию ударов по критической инфраструктуре Украины.
Власти Сумской области зафиксировали 6 обстрелов за сутки
За минувшие сутки российские войска совершили 6 обстрелов приграничных территорий Сумской области, сообщила военная администрация региона. Власти зафиксировали 31 взрыв в 5 общинах, однако не привели данные о последствиях.
В Харьковской области растет число раненых при ударе РФ
Число раненых в результате ракетного удара РФ по терминалу компании „Новая почта“ в Харьковской области выросло до 16 человек. Такие данные привела полиция региона. На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и взрывотехники. Открыто уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Часть школ Белгородской области перейдет на дистанционное обучение
Школы Краснояружского района Белгородской области перейдут на дистанционное обучение, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. „В Красной Яруге была непростая ситуация. Я согласен, что нужно объявлять дистанционное обучение“, - сообщил губернатор в ходе прямого эфира с местными жителями, комментируя слова родителей о школьниках, которые вынуждены спускаться в подвалы учебных заведений во время обстрелов. По словам Гладкова, школы, которым предстоит учиться дистанционно, будут названы 23 октября.
Канада объявила о новой миграционной программе для граждан Украины
Оттава заявила о вводе новой временной миграционной программы, которая позволит украинцам, являющихся близкими родственниками канадцев, получить разрешение на постоянное проживание в стране. Детали опубликованы на сайте правительства Канады.
Как следует из пояснений Оттавы, воспользоваться программой смогут граждане Украины, чьи близкие родственники имеют канадское гражданство или статус постоянного жителя Канады. На сайте также отмечают, что прием заявок на участие в программе будет открыт 23 октября. Информации о сроках рассмотрения заявок пока нет. Ожидается, что она также появится в понедельник.
Российские силы ПВО сбили три украинские ракеты, летевшие на Крым
Об этом сообщает назначенный Россией „губернатор“ аннексированной части Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, ракеты были уничтожены в промежутке с 16:45 по 17:30 22 октября над Геническим муниципальным округом Херсонской области.
Ранее в воскресенье в Севастополе примерно на 20 минут объявлялась воздушная тревога, а на Крымском мосту в Керченском проливе приостанавливалось движение.
Россия ежемесячно мобилизует на войну в Украину по 20 тысяч человек
Россия ежемесячно мобилизует на войну в Украину по 20 тысяч человек, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
„Более 20 тысяч в месяц продолжают привлекаться различными способами. Это рекрутинг и среди заключенных, и среди должников, каких-то неблагонадежных категорий населения. О добровольцах там речь не идет. Мобилизация срочников планово продолжается. Рекрутинг, в том числе с мотивацией финансовой выплаты или, если человек не подписывает контракт, то какие-то санкции обещают“, — сказал он в интервью „Эспрессо“.
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