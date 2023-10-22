ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (606-й день) | ВСУ: Россияне используют для БПЛА двигатели с AliExpress

При ракетном ударе по терминалу „Новой почты“ пострадали 17 человек

Количество пострадавших в результате ракетного удара по терминалу „Новой почты“ под Харьковом увеличилось до 17 человек, сообщила прокуратура Харьковской области. Еще один работник предприятия получил осколочные ранения, ему оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался.

В результате российского удара погибли шестеро сотрудников компании. Среди раненых двое находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро - в тяжелом.

Oryx: ВСУ уничтожили девять вертолетов на аэродромах в Бердянске и Луганске

В результате украинского удара ракетами ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске были уничтожены по крайней мере девять российских вертолетов, подсчитали аналитики OSINT-проект Oryx, которые ведут счет потерям Украины и России, опираясь на открытые данные.

По данным Oryx, в результате ракетного удара были уничтожены семь вертолетов Ка-52 „Аллигатор“, еще восемь получили повреждения, а также два вертолета Ми-8, еще семь были повреждены. Аналитики подчеркнули, что некоторые из машин, записанных в раздел „поврежденных“, вероятно, не подлежат восстановлению.

Игнат: Россияне используют для БПЛА двигатели с AliExpress

Дроны, используемые для обстрелов Украины, россияне изготавливают с использованием двигателей с китайского сервиса AliExpress, заявил в эфире украинского телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. „Есть обломки, есть остатки, видно из чего враг их складывает. Фактически с AliExpress там куплены двигатели и таким образом противник будет их применять. Это уже не впервые, когда из простых материалов, как говорится, „из палок“ лепят этот „самолет“ и запускают его в сторону нашего государства“, - указал он. При этом такие дроны представляют опасность, поскольку несут несколько килограммов взрывчатки. Два такие БПЛА минувшей ночью прилетели на территорию Украины с северного направления, добавил Игнат.