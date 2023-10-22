Лондон: Атаки на Авдеевку увеличили потери РФ на 90%

Недавние потери России на этом направлении увеличили на 90 процентов общие показатели погибших российских военных, фиксируемые министерством обороны Украины, отмечается в опубликованном в соцсети X заявлении. С февраля 2022 года РФ значительно усилила группировку своих войск, участвующих во вторжении в Украину, увеличив мобилизацию и вербовку наемников. Это является основным фактором способности РФ удерживать захваченные территории Украины, а также осуществлять наступательные операции, считают в Лондоне.

По оценке британской разведки, с начала вторжения в Украину Россия потеряла от 150 до 190 тысяч солдат убитыми и долгосрочно ранеными. При этом общая цифра российских потерь, включающая вернувшихся на поле боя раненых военных, колеблется от 240 до 290 тысяч. Эти данные не включают раненых и погибших боевиков ЧВК „Вагнера“, воевавших близ Бахмута, отмечается далее.

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