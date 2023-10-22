СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: одержит ли клуб „Виймси“ вторую победу?

В начале октября „Виймси“, прошедший летом процедуру омоложения команды, обыграл таллиннский „Калев/Снабб“ со счетом 69:56, но кроме этой победы в его активе пять поражений.

„Авис Утилитас“ одержал две победы и потерпел три поражения, во вторник клуб из Рапла обыграл дома команду „Латвийского университета“ со счетом 71:63. На данный момент „Авис Утилитас“ набирает очки довольно равномерно, а Обрад Томич в среднем набирает 13 очков и совершает семь подборов в пяти матчах. „Мы должны быть сосредоточены на игре с „Виймси“, как и на игре с любой другой командой“, — сказал главный тренер „Ависа Утилитаса“ Арнел Дедич, который не стал недооценивать соперника.