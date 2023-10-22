Украинские войска высадились на левый берег Днепра в Херсонской области: почему это важно

Это потенциально значимое событие. Цель контрнаступления Украины на юге — перерезать сухопутный коридор к Крымскому полуострову, который Москва незаконно аннексировала в 2014 году.

В текстовом сообщении представители 46-й бригады сообщили Би-би-си, что войска ведут тяжелые бои, пытаясь взять под полный контроль село Крынки. Если это удастся, говорят они, передовые подразделения получат базу для начала более масштабного наступления, направленного на разделение российских войск и перерезание их линий снабжения.

Американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что украинские силы продолжают более масштабные, чем обычно, наземные операции на восточном берегу. Об активизации боевых действий в районе села Крынки пишут и российские военные блогеры.

События там привлекают пристальное внимание: в случае успеха командование ВСУ не преминет им воспользоваться. Украинское контрнаступление, начатое в июне, до сих пор продвигалось медленно, с ограниченными территориальными успехами.

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Но украинские военные признают, что даже если им удастся взять Крынки, повторение операции в стиле высадки 1944 года в Нормандии маловероятно. Они рассказали нам об опасностях и проблемах, с которыми сталкиваются и которые особенно обостряются с приближением зимы.

46-я бригада ведет боевые действия на одном из участков протяженной линии фронта. Перед ней стоят те же задачи, что и перед частями ВСУ в Запорожской области — отрезать доступ России к Крымскому полуострову.

По словам украинских военных, в Запорожской области им удалось только частично прорвать первую линию российской обороны возле села Вербовое, а также нанести успешные удары по складам и военным базам, но успех был ограниченным.