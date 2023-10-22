Анетт Контавейт вышла в финал турнира в Люксембурге

Контавейт проиграла первый гейм Шафаржовой, но в ответ выиграла три гейма подряд. Затем спортсменки обменялись победами в геймах, но Анетт больше не сдавалась и выиграла первый сет со счетом 6:4.

Во втором сете Контавейт сделала первый брейк в пятом гейме, но Шафаржовой удалось сравнять счет в матче - 3:3. После этого Контавейт выиграла три следующих гейма и в итоге победила во втором сете со счетом 6:3, обеспечив себе место в финале.

„Я очень довольна своим уровнем и тем, как я играла, все было идеально. Я старалась быть очень агрессивной сегодня, и это очень хорошо сработало“, — сказала Контавейт в послематчевом интервью. „Думаю, мне удавалось поддерживать хороший уровень на протяжении всего матча, но это был тяжелый матч, и я рада победе“.

В другом полуфинале 36-летняя немка Андреа Петкович (бывшая 5-я ракетка мира) одолела Мэнди Минеллу со счетом 4:6, 6:2, 11:9.

Выйдя в финал, Контавейт уже как минимум заработает 20 000 евро призовых. В случае победы в сегодняшнем финале 27-летняя эстонка заработает 50 000 евро.

Финальный матч начнется в воскресенье в 15:30 по эстонскому времени.

Свой прощальный матч 27-летняя Контавейт проведет 11 ноября против Онс Жабер в „Тондираба“. Билеты на матч можно приобрести в Piletitasku.

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