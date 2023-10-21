ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (605-й день) | Комиссия ООН опубликовала данные о пытках и изнасилованиях на оккупированных территориях Украины
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Северная Корея раскритиковала США за поставки ATACMS Украине
Северная Корея в субботу осудила Соединенные Штаты за поставку Украине баллистических ракет ATACMS, заявив, что любой удар по территории России этими ракетами только помешает мирным усилиям.
США все-таки поставили Украине ракетную систему класса „земля-земля“ ATACMS, „вопреки серьезной озабоченности и сильному протесту международного сообщества“, — говорится в заявлении посла Северной Кореи в России Син Хон Чхора в заявлении, опубликованном государственным Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
Посол заявляет, что ATACMS „все равно будет использоваться для нанесения удара в глубине России, этого никто не может отрицать“. „Нанесение удара в глубине ядерной державы России не поможет скорому завершению и мирному разрешению ситуации на Украине“, — добавил он.
ISW: российские военные начали новое наступление под Авдеевкой, несмотря на серьезные потери
Американский Институт изучения войны ISW в своей ежедневной сводке пишет о попытках российских военных продвинуться в Донецкой области и наземных операциях ВСУ на левом берегу Днепра.
20 октября российские войска начали новое наступление в районе Авдеевки, однако продвинулись незначительно. Это может означать, что российское военное командование по-прежнему привержено наступательным операциям в этом районе, несмотря на тяжелые потери техники и личного состава, пишут авторы сводки. Первоначальные российские наступательные операции в районе Авдеевки 10 октября привели к большим подтвержденным потерям российской техники, напоминает ISW.
Комиссия ООН опубликовала данные о пытках и изнасилованиях на оккупированных территориях Украины
Российские власти совершали военные преступления в виде пыток, изнасилований и других форм сексуального насилия, а также депортации детей в Российскую Федерацию, говорится в пресс-релизе ООН. Новые данные были собраны в ходе продолжающегося расследования независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине.
Комиссия собрала новые свидетельства преступлений российских военных в Херсонской и Запорожской областях. Они „показывают ту же систематичность пыток в районах, находящихся под контролем российских властей“, говорится в пресс-релизе.
Задокументированные комиссией случаи изнасилования произошли в период с марта 2022 года по июль 2022 года в основном, когда военные ходили по домам в небольших селах оккупированной Херсонской области. Некоторые из преступлений произошли в следственных изоляторах, находившихся в ведении российских властей. В расследованных случаях жертвами изнасилования стала девушка 16 лет и женщины в возрасте от 19 до 83 лет.
Отмечается, что в докладе упомянуты и три случая, когда украинские власти совершили нарушения прав человека в отношении лиц, которых они обвинили в сотрудничестве с российскими военными.
ВСУ показали видеозапись разрушений села Клещеевка под Бахмутом
80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ выложила в сеть видеокадры освобождённого в сентябре села Клещеевка к югу от Бахмута.
Видеозапись сделана с беспилотника и не сопровождается комментариями, но наглядно демонстрирует, во что превратился населённый пункт в результате боёв.
В сети появилось видео аэродрома Луганска, атакованного ракетами ATACMS
Телеграм-каналы публикуют кадры, снятые на аэродроме в Луганске. В ночь на 17 октября ВСУ нанесли по нему удар дальнобойными ракетами ATACMS.
На видео виден как минимум один сгоревший вертолет и повреждения летного поля. Другие вертолеты, находящиеся на аэродроме и попавшие в кадр, видимых повреждений не имеют.
Российская сторона не приводит данные о потерях в результате удара по аэродрому.
Британская военная разведка сообщала, что в Луганске могли быть уничтожены пять боевых вертолётов. Схожие данные приводят и независимые эксперты.
Источник: Русская служба Би-би-си
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