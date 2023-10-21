ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (605-й день) | Комиссия ООН опубликовала данные о пытках и изнасилованиях на оккупированных территориях Украины

Северная Корея раскритиковала США за поставки ATACMS Украине

Северная Корея в субботу осудила Соединенные Штаты за поставку Украине баллистических ракет ATACMS, заявив, что любой удар по территории России этими ракетами только помешает мирным усилиям.

США все-таки поставили Украине ракетную систему класса „земля-земля“ ATACMS, „вопреки серьезной озабоченности и сильному протесту международного сообщества“, — говорится в заявлении посла Северной Кореи в России Син Хон Чхора в заявлении, опубликованном государственным Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Посол заявляет, что ATACMS „все равно будет использоваться для нанесения удара в глубине России, этого никто не может отрицать“. „Нанесение удара в глубине ядерной державы России не поможет скорому завершению и мирному разрешению ситуации на Украине“, — добавил он.

ISW: российские военные начали новое наступление под Авдеевкой, несмотря на серьезные потери

Американский Институт изучения войны ISW в своей ежедневной сводке пишет о попытках российских военных продвинуться в Донецкой области и наземных операциях ВСУ на левом берегу Днепра.

20 октября российские войска начали новое наступление в районе Авдеевки, однако продвинулись незначительно. Это может означать, что российское военное командование по-прежнему привержено наступательным операциям в этом районе, несмотря на тяжелые потери техники и личного состава, пишут авторы сводки. Первоначальные российские наступательные операции в районе Авдеевки 10 октября привели к большим подтвержденным потерям российской техники, напоминает ISW.

Комиссия ООН опубликовала данные о пытках и изнасилованиях на оккупированных территориях Украины

Российские власти совершали военные преступления в виде пыток, изнасилований и других форм сексуального насилия, а также депортации детей в Российскую Федерацию, говорится в пресс-релизе ООН. Новые данные были собраны в ходе продолжающегося расследования независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине.