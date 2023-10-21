ФОТО | ЧЭ по футболу: „Калев“ борется за еврокубки, нарвский „Транс“ обыграл „Калью“, а „Левадия“ с трудом выиграла у „Таммеки“

Единственный гол в составе „Калева“ забил на 11-й минуте капитан Марек Кальюмяэ, который головой отправил мяч в угол ворот Арсения Ковальчука.

На 44-й минуте „Калев“ остался в меньшинстве, так как Георг Панк получил красную карточку. Во втором тайме „Вапрус“ не смог воплотить численное преимущество в забитые голы. В конце матча главный тренер „Вапруса“ Игорь Принс, которому 21 октября исполняется 57 лет, получил красную карточку. Принс был недоволен тем, что главный судья встречи слишком рано дал свисток. В сущности, Принс был прав, так как свисток прозвучал за три секунды до истечения добавленных трех минут. Кроме того, в конце основного времени „Калев“ произвел замену - по мнению Принса, к дополнительному времени следовало добавить 30 секунд.

„Я получил карточку за то, что спросил, почему игра была остановлена на 30 секунд раньше. Нервы взяли верх, тяжелая игра и эмоции. Мы долгое время играли в большинстве, но не смогли забить“, - сказал Принс в прямом эфире Soccernet.ee после игры.

Нарвский „Транс“ выиграл у „Калью“, а „Левадия“ - у „Таммеки“

Во втором матче субботы, который состоялся в Нарве, „Транс“ обыграл „Нымме Калью“ со счетом 2:1. Игорь Субботин вывел „Калью“ вперед в середине первого тайма, но хозяева ответили двумя голами - Тристан Коскор реализовал пенальти на 40-й минуте, а Харлин Торрес поставил победную точку на 68-й минуте.

В последнем матче дня таллиннская „Левадия“, претендующая на чемпионский титул, обыграл тартускую „Таммеку“ со счетом 2:1. Счет был открыт уже на пятой минуте, когда Рейо Лаабус срезал мяч в собственные ворота. В середине первого тайма Гай Бессала сделал счет 2:0. В начале второго тайма „Таммека“ смогла сократить отставание в счете. Гол забил Доминик Лаанеотс, но на большее гостей не хватило.

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