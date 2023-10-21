ЧП и криминал
21.10.2023, 19:13

При пожаре в жилом доме погиб человек, возможная причина - неосторожное курение

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

При пожаре в жилом доме в городе Отепя в южной Эстонии в субботу днем погиб человек, пишет ERR.

Сообщение о пожаре поступило в центр тревоги 21 октября в 16:43. К этому моменту языки пламени уже пробивались через крышу дома. Согласно сообщению, в доме мог находиться один человек.

Первые спасатели прибыли на место спустя пять минут после вызова. К этому моменту дом с этернитовой кровлей был полностью охвачен пламенем, крыша обрушилась, и пламя перекинулось на соседнее здание.

В 17:23 зашедшие в дом спасатели в специальном снаряжении вынесли тело погибшего мужчины средних лет. Пожар был локализован в 18:12. Жилой дом не подлежит восстановлению, соседнее здание спасатели потушили.

Во время тушения пожара в здании звучал работающий дымовой датчик, по первоначальной оценке, причиной пожара стало неосторожное курение в помещении.

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