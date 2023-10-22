Повелась на вежливость: мошенники трижды обманули пожилую женщину, просто… поговорив с жертвой „по душам“

Она добавляет: „Эти фотографии меня убедили, что надо вложиться по-крупному, но у меня не было денег. Тогда мужчина вызвался бесплатно мне помочь и найти банк, который даст мне деньги в залог квартиры. Мне понравилось, что он не раздражался, когда я чего-то не понимала, и спокойно отвечал на мои вопросы. В государственных учреждениях чиновники говорят недовольными голосами, ты вечно чувствуешь себя виноватым, а тут ко мне было совсем иное отношение. Поэтому я со спокойной душой заложила свою однокомнатную квартиру, получила за это 16 000 евро и перевела их на указанный счет. Я была уверена, что вскоре смогу заработать достаточно, чтобы на пенсии отдыхать и ни о чем не думать“.

„Мужчина, которому я перевела деньги, сказал, что такими темпами моя пенсия не сильно увеличится, и посоветовал вложить в игру на бирже более крупную сумму. Для убедительности он прислал мне фотографии, из которых было видно, что остальные игроки вкладывают в биткоины и игру на бирже десятки и сотни тысяч евро и затем получают солидную прибыль“, – вспоминает Лидия.

Через неделю Лилия получила фотографии графика, на котором было видно, что она заработала 7 евро. Еще через неделю сумма заработка увеличилась до 8 евро.

Через час Лидии позвонил уже другой мужчина, который объяснил, что с его помощью она будет зарабатывать деньги на бирже на покупке-продаже биткоинов. Узнав, что на счету Лидии имеется 150 евро, консультант попросил перевести их ему.

„Я так и сделала, – говорит Лилия. – Через некоторое время мне позвонил мужчина по имени Андрей. Он поинтересовался размером моей пенсии, а потом посочувствовал, что государство так мало платит пенсионерам и совсем о них не заботится. Мне показалось, что он искренне переживает за меня. И когда он заявил, что хочет мне помочь, я почему-то сразу ему поверила. Андрей сказал, что вскоре мне позвонит человек, который расскажет, как получить прибавку к пенсии“.

Однажды в социальной сети наша читательница увидела заманчивое объявление: „Если вам не хватает денег, регистрируйтесь у нас на сайте – и мы вам поможем!“

Пенсионерка Лидия – инвалид второй группы, у нее врожденный вывих тазобедренного сустава. Тем не менее женщина не сидит сложа руки: всю жизнь она работала на швейном производстве, а сейчас – на пенсии. Как и многим другим сеньорам, пенсии Лилии не хватает, она вынуждена экономить на всем. Но ищет параллельно дополнительные источники дохода.

Юрист-мошенник

Через некоторое время Лидии вновь позвонил тот самый „добросердечный“ мужчина и сказал, что на ее балансе находится 42 000 евро. Но когда обрадованная Лидия попросила как можно быстрее перевести ей деньги, чтобы отдать долг банку, то услышала, что для этого ей надо перечислить дополнительно 2500 евро. Мол, столько стоит транзакция.

„Таких денег у меня не было. Я объяснила это, но услышала, что в таком случае деньги останутся там, где они есть сейчас, то есть я их не получу, – говорит Лидия. – Я пришла в ужас от услышанного и от того, каким холодным тоном со мной начал говорить мой собеседник. Но что предпринять, я не знала. Однако вскоре на YouTube я увидела объявление от юриста, который был якобы в состоянии решить такие вопросы. Я спросила, может ли он вывести деньги на мой счет, он сказал, что ему это под силу, и оценил свои услуги в 200 евро. Я поняла, что выхода нет, заняла эту сумму у подруги дочери и перевела юристу“.

Вздыхая, она добавляет: „Но через неделю юрист сказал, что деньги зависли на счете, он их не получил и потому отказывается со мной работать“.

Криминалист – мошенник

Лидия поняла, что это были мошенники. Но затем она увидела в социальной сети еще одно объявление, в этот раз – от юриста-криминалиста (так этот человек себя назвал). Выслушав рассказ о злоключениях Лидии, этот мужчина пообещал ей помочь.

„В этот раз я даже получила договор на оказание услуги, который мне надо было распечатать, подписать, сфотографировать и отправить фото криминалисту, – рассказывает Лидия. – Это вызывало доверие. Криминалист начал поиск денег и через пару дней сказал, что они зависли в Америке. А для того, чтобы отправить их на мой счет, надо заплатить 1700 евро. Я оформила несколько быстрых кредитов, получила эту сумму и тут же перечислила юристу“.

Получив деньги, „криминалист“ заявил, что для перевода средств на счет Лидии ей нужно заплатить еще и налог с прибыли и что для нее, пенсионерки, он готов выбить скидку. Мол, вместо 4000 евро достаточно будет, если Лидия перечислит ему 3600 евро. Таких денег у трижды облапошенной пенсионерки не было, и одолжить ей было не у кого.

В конце концов Лидия пошла в полицию, там у нее приняли заявление о мошенничестве, но сказали, что полицейские вряд ли смогут найти ее виртуальных обидчиков и тем более – забрать у них деньги, которая Лидия им добровольно отдала.

Тем более что у женщины не было на руках ни одного документа, который бы подтверждал факт заказа каких-либо услуг.

„Я в отчаянии, у меня нет возможности выплачивать кредиты, а значит, мою квартиру скоро заберут“, – чуть не плачет пенсионерка.

Четыре вопроса адвокату На вопросы „МК-Эстонии“ ответил присяжный адвокат адвокатского бюро Vindex Евгений Твердохлебов. – Каким образом можно удостовериться, что человек, который представился юристом или адвокатом, действительно им является? – Адвокатов в Эстонии не так много. Список всех действующих в стране адвокатов можно найти на сайте Эстонской адвокатуры (https://advokatuur.ee/). Что касается юристов, то это понятие растяжимое. Юристами являются те, кто окончил вуз и получил диплом по специальности юриспруденция. А еще юристами называют себя те, кто образования еще не получил, но уже выполняет какую-то работу, связанную с оформлением документов. Есть Союз юристов Эстонии (http://www.juristideliit.ee/). Может быть, у них есть список их членов. Но если человек не является членом этого союза, то никак его и не проверить. Можно, конечно, попросить его показать диплом. Если никого не знаешь, то лучше обращаться только к адвокату. Потому что у него уже есть определенный уровень. А обращение к юристу – это как кот в мешке, т. е. большой риск. Может попасться и очень хороший юрист, который качественно окажет услуги. А может и неизвестно какой, в т. ч. мошенник. Но Эстония маленькая, мошенники-юристы у нас были, может, пару раз. За границей другие масштабы, и там можно „потеряться“. У нас все достаточно прозрачно на этот счет. – А адвокат обязан заключать договор с клиентом? – По закону адвокат должен заключить договор только в случае, если требуется представлять или защищать клиента в госучреждениях. В договоре может быть указана цель клиента, но договор может быть и общим, т. е. для оказания любых услуг. – Является ли документом фотография подписанного договора, как у Лидии в данном случае? – Любая фотография, любое видео являются документом. Другое дело – какова их доказательная сила, в какой доказательной базе их используют. Договор можно заключить и устно, и путем СМС. – Как вернуть деньги, если они переведены на счет мошенников, и является ли сам перевод доказательством мошенничества? – Перевод является доказательством перевода. А был это обман (мошенничество) или нет – это уже отдельная тема. Зачастую деньги уже не вернуть. Потому что мошенники открывают счет на имя какого-нибудь бомжа, куда поступают деньги, и откуда они сразу переводят их дальше. И даже если с этого бомжа потом что-то начать требовать – у него ведь ничего нет. В некоторых случаях деньги поступают на имя человека, у которого потом появляется имущество, и что-то удается получить назад.

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