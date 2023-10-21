Организатор Ралли Эстония: промоутер WRC заинтересован в возвращении Эстонии в календарь WRC
На этой неделе стало известно, что в следующем сезоне ЧМ по ралли (WCR) в Эстонии проводиться не будет, права на его проведение перейдут к Латвии. По всей вероятности, в 2024 году на дорогах Южной Эстонии пройдет один из этапов ЧЕ по ралли (ERC).
„Для эстонцев совсем не плохо для разнообразия съездить в Латвию. Ехать очень близко. И мы сами видим, что если этап WRC пройдет в Латвии, то интерес латышей к WRC, конечно, возрастет многократно. А если в 2025 году в Эстонии снова пройдет этап WRC, то я верю, что мы увидим на трассе гораздо больше латышей, чем раньше“, — сказал ERR организатор Ралли Эстония Тармо Хыбе.
„В сотрудничестве с организатором, Международной автомобильной федерацией (FIA) и эстонским государством мы все еще составляем общую картину. Мы все еще рассматриваем более долгосрочные планы. Мы являемся очень хорошим партнером для промоутера WRC. Мы организовывали в Эстонии соревнования WRC на высоком уровне, и промоутер WRC определенно хочет видеть нас в этапах WRC снова“, — добавил Хыбе.
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