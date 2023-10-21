Организатор Ралли Эстония: промоутер WRC заинтересован в возвращении Эстонии в календарь WRC

„Для эстонцев совсем не плохо для разнообразия съездить в Латвию. Ехать очень близко. И мы сами видим, что если этап WRC пройдет в Латвии, то интерес латышей к WRC, конечно, возрастет многократно. А если в 2025 году в Эстонии снова пройдет этап WRC, то я верю, что мы увидим на трассе гораздо больше латышей, чем раньше“, — сказал ERR организатор Ралли Эстония Тармо Хыбе.