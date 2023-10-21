МИЛЫЕ ФОТО | Полицейского пса проводили на пенсию

Милыми фотографиями поделилось в соцсетях Кярдлаское отделение полиции.

„Исаку скоро исполнится 10 лет, и сегодня его торжественно отправили на заслуженную пенсию. Исак имеет много достижений за период своей службы“, - написали полицейские на страничке островного отделения полиции в Фэйсбуке.

В этом году Кетлин Пялль, которая занимается с Исаком, удостоилась звания лучшего кинолога. По словам Кетлин, планы Исака на пенсии, конечно, состоят в том, чтобы отдыхать и играть, а также попасть в Книгу рекордов Гиннеса как самая старая собака в мире.

„И, может быть, выпишем из Франции комплект для тренировки по поиску трюфелей и начнем их поиск в лесах Хийумаа? Ходят слухи, что они здесь уже попадаются“, - улыбается Кетлин.

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