Анетт Контавейт обыграла олимпийскую чемпионку на турнире в Люксембурге: физически было очень и очень тяжело

Экс-вторая ракетка мирового рейтинга Контавейт и олимпийская чемпионка Рио-2016 Пуиг в первой половине первого сета обменялись брейками на подаче, но самое интересное началось при счете 4:4. Анетт уступала пуэрториканской теннисистке 0:15, но Анетт в ответ совершила несколько отличных эйсов, выиграла следующие четыре очка и сделала брейк.

В следующем гейме на подаче Контавейт Пуиг заработала брейк после двойной ошибки эстонки. Анетт, оказавшись в сложном положении, ответила эйсом, заставив соперницу ошибиться и одержала победу со счетом 6:4.

Во втором сете 27-летняя Контавейт и Пуиг, которая старше ее на три года, начали с обоюдных брейков, но затем эстонка стала действовать лучше и вскоре выигрывала со счетом 5:4. Контавейт, игравшая уверенно, не уступила сопернице ни одного очка и вышла в следующий круг одержав итоговую победу со счетом 6:4, 6:4.

„Довольно необычное чувство, к этому нужно было привыкнуть, но я счастлива“, — сказала Контавейт после матча. „Физически это было очень и очень тяжело. Трудно сказать, что стало ключом к победе. Я старалась играть агрессивно, чтобы смена мяча не затягивалась. Но в конечном итоге эта победа все равно была очень скромной“.

В следующем раунде Контавейт встретится с победительницей матча Люси Шафаржова (бывшая 5-я ракетка мира) - Полина Парментье (бывшая 40-я ракетка мира).

Свой прощальный матч 27-летняя Контавейт проведет 11 ноября против Онс Жабер в „Тондираба“. Билеты на матч можно приобрести в Piletitasku.

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