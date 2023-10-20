ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (604-й день) | Пентагон: ВСУ может использовать ракеты ATACMS только в пределах Украины(1)
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Шольц провел очередной телефонный разговор с Зеленским
Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) провел в пятницу телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Оба лидера обменялись мнениями о политической, военной и гуманитарной ситуации в Украине, сообщил после звонка официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Украинский президент сообщил канцлеру о последствиях последних российских атак и поблагодарил правительство Германии за военную поддержку.
В частности, президент Украины упомянул об укреплении украинской ПВО в рамках так называемого второго зимнего пакета правительства Германии. В свою очередь федеральный канцлер заверил, что Берлин продолжит оказывать Киеву поддержку, в частности военную, в тесной связке с международными партнерами. Шольц и Зеленский также договорились „продолжать конструктивный обмен мнениями, в том числе с целью глобальной поддержки мирного решения, и оставаться в тесном контакте“.
Наев: У северных границ Украины стоят около 19 тысяч военных РФ
Россия продолжает военные действия против Украины с территорий Брянской, Курской и Белгородской областей. Для выполнения этих задач РФ развернула группировку войск общей численностью около 19 тысяч человек. Об этом в интервью изданию „Укринформ“ сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск „Север“ генерал-лейтенант Сергей Наев.
„Подразделения противника ведут разведку, производят обстрелы пограничных районов, применяют авиацию и БПЛА-камикадзе, наносят ракетные удары баллистическими и крылатыми ракетами. Кроме военных объектов, Россия пытается уничтожить энергетическую, транспортную и промышленную инфраструктуру, наносит циничные удары по жилым массивам, медицинским и образовательным учреждениям, торговым центрам, складам с гуманитарными грузами“, - сообщил Наев.
Генерал отметил, что сохраняется угроза применения противником диверсионно-разведовательных групп на государственной границе в Черниговской и Сумской областях.
Британская разведка: Удар по аэропортам Бердянска и Луганска повлияет на наступательные возможности РФ
Потеря вертолетов в результате ударов Украины по аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске повлияет на способность России как обороняться, так и вести дальнейшие наступательные действия на южном направлении, отмечается в очередном обзоре министерства обороны Великобритании. Эксперты указывают, что на фоне украинского контрнаступления российская оборона все сильнее зависит от вертолетной поддержки. „Бердянск использовался как основная передовая оперативная база на южной оси, обеспечивая как логистику, так и наступательные/оборонительные возможности“, - говорится в сообщении.
ВСУ: Россия усилила обстрелы юга Украины
Российские войска увеличили количество обстрелов на херсонском направлении. В ночь на 20 октября противник обстреливал населенные пункты на юге Украины управляемыми авиабомбами, заявила представитель оперативного командования „Юг“ ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, увеличение количества обстрелов связано c тем, что российские войска опасаются продвижения ВСУ.
Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете сообщили, что подразделения двух бригад морской пехоты Украины, вероятно, 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег в Херсонской области.
Хорватия передала Украине все свои вертолеты Ми-8
Хорватия передала Украине все имеющиеся у нее вертолеты Ми-8. Об этом стало известно из стенограммы встречи министра обороны США Ллойда Остина и его хорватского коллеги Марио Баножича. Во время переговоров в Пентагоне Остин поблагодарил Хорватию за поддержку Украины и отметил важность этого вклада. „Мы ценим непреклонную приверженность Хорватии помочь Украине, и мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военного оборудования, включая все ваши вертолеты Ми-8 и передовое развертывание ваших сил в боевых группах НАТО в Польше, Литве и Венгрии, а также в ваших пожертвованиях на гуманитарную помощь. И все это вносит реальные изменения в борьбе Украины за свободу“, - цитирует Остина сайт американского военного ведомства.
В Украине начал работать сайт „Железное укрытие“ с информацией о состоянии убежищ в стране
В Украине начал работать сайт „Железное укрытие“, где будет представлена обновляющаяся информация о состоянии убежищ в стране. Как пояснил во время презентации портала министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, на сайте можно будет посмотреть какие укрытия уже проведены в порядок, какие находятся в процессе ремонта, и какие планируется построить. Причем информация будет представлена на уровне каждой области и вплоть до населенного пункта. По информации ведомства, всего сегодня в Украине насчитывается 61 803 объекта, отнесенных к фонду защитных сооружений.
ISW: „В России к производству Shahed могут привлечь детей“
Один из российских регионов, пытаясь компенсировать нехватку рабочей силы в оборонно-промышленном комплексе, выступил с инициативой допуска несовершеннолетних к работам со вредными условиями труда. Об этом сообщает американский Институт изучения войны в очередном обзоре. Республика Татарстан готовит предложение о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, позволяющих несовершеннолетним в возрасте 16-18 лет работать на опасных производствах по срочному договору. В Татарстане, в частности, находится завод по производству беспилотников типа Shahed, и есть информация, что на нем работают студенты колледжей. В случае принятия закон может позволить российским властям использовать детский труд для производства беспилотников.
Пентагон: ВСУ может использовать ракеты ATACMS в пределах Украины
ВСУ могут использовать ракеты ATACMS исключительно на территории Украины, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Эти ракеты, „как и все другие системы и оборудование, переданные Украине, были подкреплены заверениями, что они будут использоваться в пределах Украины, чтобы вернуть назад и защитить суверенную украинскую территорию“, сказал он на брифинге. При этом он не назвал количество ракет, которые США передали Киеву. По словам Райдера, США продолжат консультации с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты от российской агрессии.
Минобороны Финоляндии заблокировало покупку недвижимости россиянами
Министерство обороны Финляндии заблокировало три сделки по продаже недвижимости в стране гражданам России, говорится сообщении, выложенном на сайте ведомства. Решение о запрете сделок утвердил глава Минобороны Антти Хакканен.
Как следует из сообщения, ведомство заблокировало покупку двух объектов в общине Руоколахти в провинции Южная Карелия, недалеко от границы с Россией, а также объект в городе Китеэ. Две сделки должны были совершить частные лица, а третью - компания. „Частные лица и бенефициары компании являются гражданами России“, - отмечается в сообщении. В Минобороны Финляндии пояснили, что покупка этой недвижимости „могла препятствовать организации национальной обороны и защите территориальной целостности“.
Премьер Литвы Шимоните: Война Израиля с ХАМАС не ослабит помощь Киеву
Конфликт Израиля и террористической организации ХАМАС не ослабит поддержку Украины Западом, уверена премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. „Украина ежедневно доказывает, что она борется за право войти в Европейский Союз и НАТО“, - заявила она в интервью программе Conflict Zone медиакомпании DW. Крайне важно, чтобы Украина одержала победу в войне, развязанной против нее Россией, поэтому западные страны не должны прекращать обеспечение Киева необходимым оружием и финансовыми средствами, считает литовский премьер. Она выразила уверенность в том, что Украина сможет в обозримом будущем рассчитывать на дальнейшую реальную поддержку со стороны ее партнеров, в том числе военную и финансовую.
Источник: DW.