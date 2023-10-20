ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (604-й день) | Пентагон: ВСУ может использовать ракеты ATACMS только в пределах Украины

„Подразделения противника ведут разведку, производят обстрелы пограничных районов, применяют авиацию и БПЛА-камикадзе, наносят ракетные удары баллистическими и крылатыми ракетами. Кроме военных объектов, Россия пытается уничтожить энергетическую, транспортную и промышленную инфраструктуру, наносит циничные удары по жилым массивам, медицинским и образовательным учреждениям, торговым центрам, складам с гуманитарными грузами“, - сообщил Наев.

Россия продолжает военные действия против Украины с территорий Брянской, Курской и Белгородской областей . Для выполнения этих задач РФ развернула группировку войск общей численностью около 19 тысяч человек. Об этом в интервью изданию „Укринформ “ сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск „Север“ генерал-лейтенант Сергей Наев.

В частности, президент Украины упомянул об укреплении украинской ПВО в рамках так называемого второго зимнего пакета правительства Германии. В свою очередь федеральный канцлер заверил, что Берлин продолжит оказывать Киеву поддержку, в частности военную, в тесной связке с международными партнерами. Шольц и Зеленский также договорились „продолжать конструктивный обмен мнениями, в том числе с целью глобальной поддержки мирного решения, и оставаться в тесном контакте“.

Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) провел в пятницу телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским . Оба лидера обменялись мнениями о политической, военной и гуманитарной ситуации в Украине, сообщил после звонка официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Украинский президент сообщил канцлеру о последствиях последних российских атак и поблагодарил правительство Германии за военную поддержку.

Хорватия передала Украине все имеющиеся у нее вертолеты Ми-8 . Об этом стало известно из стенограммы встречи министра обороны США Ллойда Остина и его хорватского коллеги Марио Баножича. Во время переговоров в Пентагоне Остин поблагодарил Хорватию за поддержку Украины и отметил важность этого вклада. „Мы ценим непреклонную приверженность Хорватии помочь Украине, и мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военного оборудования, включая все ваши вертолеты Ми-8 и передовое развертывание ваших сил в боевых группах НАТО в Польше, Литве и Венгрии, а также в ваших пожертвованиях на гуманитарную помощь. И все это вносит реальные изменения в борьбе Украины за свободу“, - цитирует Остина сайт американского военного ведомства.

Российские войска увеличили количество обстрелов на херсонском направлении. В ночь на 20 октября противник обстреливал населенные пункты на юге Украины управляемыми авиабомбами, заявила представитель оперативного командования „Юг“ ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, увеличение количества обстрелов связано c тем, что российские войска опасаются продвижения ВСУ.

Потеря вертолетов в результате ударов Украины по аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске повлияет на способность России как обороняться, так и вести дальнейшие наступательные действия на южном направлении, отмечается в очередном обзоре министерства обороны Великобритании. Эксперты указывают, что на фоне украинского контрнаступления российская оборона все сильнее зависит от вертолетной поддержки. „Бердянск использовался как основная передовая оперативная база на южной оси, обеспечивая как логистику, так и наступательные/оборонительные возможности“, - говорится в сообщении.

В Украине начал работать сайт „Железное укрытие“ с информацией о состоянии убежищ в стране

В Украине начал работать сайт „Железное укрытие“, где будет представлена обновляющаяся информация о состоянии убежищ в стране. Как пояснил во время презентации портала министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, на сайте можно будет посмотреть какие укрытия уже проведены в порядок, какие находятся в процессе ремонта, и какие планируется построить. Причем информация будет представлена на уровне каждой области и вплоть до населенного пункта. По информации ведомства, всего сегодня в Украине насчитывается 61 803 объекта, отнесенных к фонду защитных сооружений.

ISW: „В России к производству Shahed могут привлечь детей“

Один из российских регионов, пытаясь компенсировать нехватку рабочей силы в оборонно-промышленном комплексе, выступил с инициативой допуска несовершеннолетних к работам со вредными условиями труда. Об этом сообщает американский Институт изучения войны в очередном обзоре. Республика Татарстан готовит предложение о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, позволяющих несовершеннолетним в возрасте 16-18 лет работать на опасных производствах по срочному договору. В Татарстане, в частности, находится завод по производству беспилотников типа Shahed, и есть информация, что на нем работают студенты колледжей. В случае принятия закон может позволить российским властям использовать детский труд для производства беспилотников.

Пентагон: ВСУ может использовать ракеты ATACMS в пределах Украины